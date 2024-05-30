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"Черти-безбожники": Ивар Калныньш жестко припечатал кремлевскую верхушку

Анна Подгорная
30 мая 2024, 01:30
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Звезда советского кино разочарован страной-оккупантом и коллегами, которые стали пропагандистами.
Ивар Калныньш
Ивар Калныньш новости - Ивар Калныньш раскритиковал власти рф / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Советский и латвийский актер Ивар Калныньш с первых дней полномасштабной войны в Украине осуждает действия страны-оккупанта, и оборвал с ней все связи - он отказался от всех ролей там, перестал общаться с российскими коллегами и друзьями.

Его мнение про страну-агрессора осталось нерушимым и сейчас. Так недавно в росСМИ Калныньша стали поливать грязью и критиковать из-за его интервью для армянской радиостанции Radio Van.

В своей речи он отметил, что исторически многие ожидали, что столица страны-оккупанта станет "третьим Римом", но развиваться рф помешали "кретины у власти", дескать сейчас даже дьявол не посмотрит в сторону москвы, в которой и так хватает "чертей-безбожников".

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"К власти попали кретины, которые пользуются силой какой-то, и все толковое отстраняют, отталкивают в сторону. ... Все дороги когда-то вели в Рим. Потом в Константинополь, как во второй Рим. И все ждали, что москва будет третьим, но черт (дьявол - прим. редактора) сейчас посмотрит, а там уже другие черти-безбожники хозяйничают", - высказался Ивар Калныньш.

Кто такой Ивар Калныньш?

Ивар Калныньш - советский и латвийский актер театра и кино. Наиболее известен благодаря фильмам "Зимняя вишня", "Сильва", "Маленькие трагедии", "Малиновое вино" и пр. Сыграл в более чем семидесяти фильмах.

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Ранее грузинская певица Нино Катамадзе призналась, что заставило ее петь в РФ. Артистка рассказала свою историю о том, как она оказалась на сцене страны-оккупанта.

Также российского актера и иноагента Алексея Панина признали террористом и экстремистом в стране-агрессоре за его антивоенные высказывания и критику кремлевской власти.

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