От мальчика по имени Бронислав фанат геноцида украинцев Басков отказался, когда тот был совсем маленьким.

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Как выглядит сын Николая Баскова, от которого путинист отказался / коллаж: Главред, фото: t.me/baskovnikolay, t.me/iamhronik

С 2001 по 2008 год певец-путинист Николай Басков был женат на Светлане Шпигель. Его тесть был продюсером, который, по слухам, и пропихнул своего неудачливого зятя в мир шоу-бизнеса страны на болотах. Вероятно, Шпигель-старший и был главным в отношениях Светланы и Николая.

За несколько лет до развода, в 2006 году, на свет появился первый и единственный сын певуна, которого назвали Брониславом. Мальчик не знает своего настоящего отца, и папой считает чужого мужчину. Сам же артист ничуть не жалеет о том, что бросил ребенка, а вопросы о нем считаются запретной темой в беседах с путинистом.

После развода Шпигель с сыном не ведут публичный образ жизни. Тем не менее недавно в росСМИ появились снимки первой жены Баскова и его сына. Как можно оценить по фото, мальчик совсем не похож на своего продажного папашу.

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На кадрах, которые попали в Сеть, Брониславу 10 лет. Сегодня парню уже 18, и, по слухам, он живет в Израиле вместе с мамой. Фото Шпигель - более свежее, и датируется 2020 годом. Так или иначе Басков делает вид, что этой части его жизни, брака и ребенка, не было вовсе. В чем семья Шпигель его полностью поддерживает, и открещивается от горе-родственника всеми возможными способами.

Светлана Шпигель и сын Баскова Бронислав / коллаж: Главред, фото: t.me/iamhronik

Ранее украинский певец Андрей El Кравчук рассказал, как продюсеры мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" променяли его на Киркорова - они проходили пробы на одну и ту же роль, но работу получил путинист.

Также известная украинская блогерша Анна Алхим угодила в новый скандал. Она показала видео, на котором сплясала и поухмылялась под русскую песню на Аллее погибших героев в Хмельницком.

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