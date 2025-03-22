Ченнинг Татум показал, как привел себя в форму: умопомрачительное "до" и "после"

Кратко:
- Как изменился Ченнинг Татум
- Зачем он "играл" со своей формой
Голливудский актер Ченнинг Татум объявил, что он больше не будет играть "толстых ролей" в фильмах, продемонстрировав резкие колебания веса, которые он претерпел для прошлых ролей.
На первой из трех фотографий звезда "Шага вперед" продемонстрировал свой рельефный пресс, стоя в отражении окна.
"Мы отступаем! lol. Первое фото сегодня — 205", — написал он в длинной подписи к изображению.
Второе зеркальное фото показало актера с заметно менее подтянутым телом и прибавившим 15 кг веса для фильма под названием "Жозефина", в котором он снимался в прошлом году.
Третье фото показало, что Татум похудел до 78 кг для фильма под названием "Крыша", съемки которого недавно завершились.
Я так благодарен своей генетике", — написал актер "Моргни дважды". "Благодарен своему шеф-повару/диетологу/ведьме. Благодарен своему тренеру. Я бы не смог так сильно сбросить вес без вас, ребята".
"Но я больше не буду играть роли толстяков, ха-ха", — сказал 44-летний актер, добавив, что набор веса для роли теперь слишком "тяжел для тела" и слишком сложно сбросить его.
"Но, черт возьми, когда я смотрю на эти фотографии, я просто дико удивляюсь, на что способны человеческое тело и воля", — заключил он.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что старший сын Шэрон Стоун, 24-летний начинающий актер Роэн Джозеф Стоун, повторил мамину сцену из фильма "Основной инстинкт".
Ранее сообщалось, что английская актриса Белла Рэмси рассказала, что ей поставили диагноз аутизм. В интервью британскому Vogue звезда "Одни из нас", откровенно рассказала о своем диагнозе.
Вас также может заинтересовать:
- Легендарного голивудского актера нашли мертвым вместе с женой в их доме
- Голливудский актер Адам Сэндлер на Оскаре и в спортивном костюме потроллил Трампа
- Обнаружили через 10 дней: в РФ умер популярный актер, звезда советского кино
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред