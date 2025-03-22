Ченнинг Татум показал, как привел себя в форму: умопомрачительное "до" и "после"

По словам актера, он больше не будет играть "толстые роли".

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Ченнинг Татум удивил преображением / Коллаж Главред, фото Instagram/channingtatum

Кратко:

Как изменился Ченнинг Татум

Зачем он "играл" со своей формой

Голливудский актер Ченнинг Татум объявил, что он больше не будет играть "толстых ролей" в фильмах, продемонстрировав резкие колебания веса, которые он претерпел для прошлых ролей.

На первой из трех фотографий звезда "Шага вперед" продемонстрировал свой рельефный пресс, стоя в отражении окна.

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Рельефный Ченнинг Татум / Фото Instagram/channingtatum

"Мы отступаем! lol. Первое фото сегодня — 205", — написал он в длинной подписи к изображению.

Второе зеркальное фото показало актера с заметно менее подтянутым телом и прибавившим 15 кг веса для фильма под названием "Жозефина", в котором он снимался в прошлом году.

Ченнинг Татум и его тело для роли "Жозефина / Фото Instagram/channingtatum

Третье фото показало, что Татум похудел до 78 кг для фильма под названием "Крыша", съемки которого недавно завершились.

Ченнинг Татум сильно похудел / Фото Instagram/channingtatum

Я так благодарен своей генетике", — написал актер "Моргни дважды". "Благодарен своему шеф-повару/диетологу/ведьме. Благодарен своему тренеру. Я бы не смог так сильно сбросить вес без вас, ребята".

"Но я больше не буду играть роли толстяков, ха-ха", — сказал 44-летний актер, добавив, что набор веса для роли теперь слишком "тяжел для тела" и слишком сложно сбросить его.

"Но, черт возьми, когда я смотрю на эти фотографии, я просто дико удивляюсь, на что способны человеческое тело и воля", — заключил он.

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