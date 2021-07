Чем мы заняты в тени 3 сезон - дата выхода и первый тизер-трейлер сериала

Чем мы заняты в тени 3 / Hulu

Сериал Чем мы заняты в тени / What We Do in the Shadows наконец получил свой 3 сезон.

Сериал повествует о жизни трех соседей-вампиров, которые пытаются выжить в современном мире, где существуют квартплата и прочие неудобства. Это спин-офф фильма, в котором Тайка Вайтити рассказал необычную историю вампиров-сожителей из Веллингтона в Новой Зеландии.

Фильм при небольшом бюджете получил неожиданно позитивный отклик и популярность, и был создан сериал - с другими героями, и в другой стране.

Сериал Чем мы заняты в Тени - актеры и роли

Кайван Новак - Нандор Безжалостный, вампир, некогда бывший воином Оттоманской Империи и считающий себя лидером группы.

Мэтт Берри - Ласло Крейвенворт, английский дворянин-вампир, который был укушен Надей и на данный момент является её мужем.

Наташа Деметриу - Надя, цыганки-вампира, которая является женой Ласло. Тем не менее, она тайно наблюдает за человеком, которого она считает своим реинкарнированным последним любовником.

Харви Гийен - Гильермо, фамильяр Нандора. Он служит своему Мастеру уже 10 лет в надежде когда-нибудь стать вампиром, похожим на киновампира Армана.

Марк Прокш - Колин Робинсон, энергетический вампир, который живёт с этой троицей.

Вампиры являются отсылкой к известным книжным и киногероям про вампиров - от Энн Райс до Стивена Кинга.

В 2021 году выходит уже 3 сезон сериала. Вышел трейлер, и в ролике один из героев наслаждается природой и нежится на солнце… в очках виртуальной реальности.

Премьера 3 сезона Чем мы заняты в тени 3 состоится 2 сентября.