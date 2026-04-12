"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

Виталий Кирсанов
12 апреля 2026, 14:14
Ушел из жизни британский актер театра и кино Джон Нолан. Актер умер в субботу, 11 апреля. Об этом сообщило местное британское издание Stratford-Upon-Avon Herald. Причина смерти пока неизвестна.

Джон Нолан умер в возрасте 87 лет. Он наиболее известен по роли члена совета директоров Wayne Enterprises Дугласа Фредерикса в фильме 2005 года "Бэтмен: Начало" и фильме 2012 года "Темный рыцарь: Возрождение" легенды, где главную роль исполнил Кристиан Бэйл.

Нолан также сыграл агента MI6 Джона Грира во втором сезоне сериала своего племянника Джонатана Нолана "В поле зрения" в 2013 году.

Помимо своего знаменитого племянника Джонатана, Джон Нолан также был дядей не менее известного режиссера Кристофера Нолана. Джон Нолан снялся в четырех фильмах Кристофера Нолана: "Преследование" (1998), военной фильме "Дюнкерк" 2017 года, а также в "Бэтмен: Начало" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды".

Последней работой Джона Нолана стала роль в эпизоде сериала "Дюна: Пророчество" (2024).

У актера остались вдова, актриса Ким Хартман, их дети, Миранда и Том, и двое внуков.

Вдова артиста, актриса Ким Гартман, назвала Нолана "человеком свободной души, который всегда знал, чего хочет, и действовал на собственных условиях; единственного действительно оригинального мыслителя, которого, кажется, я когда-либо знала. Выразительный, умный и с анархическим смыслом, он всегда был готов рассмотреть обе стороны спора".

Ранее Главред сообщал, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, как празднует Пасху и поделился забавной традицией, которая есть у них с женой на праздник.

Ранее также российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ в ее родную страну, странно отозвалась о своей особенной дочери.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Джон Нолан

Джон Нолан родился 22 мая 1938 года в Лондоне. Он учился в Драматическом центре Лондона – одном из ведущих актерских заведений Великобритании. После завершения обучения сразу получил роль Ромео в театральной постановке, что стало началом его профессиональной карьеры.

В разные годы актер сотрудничал с Королевской шекспировской компанией и Национальным театром в Лондоне. На сцене он исполнял ведущие роли в постановках классики, в частности играл в "Юлии Цезаре", "Венецианском купце", "Мере за меру", "Троиле и Крессиде".

Параллельно с театром Нолан активно работал на телевидении. Еще в 1970-х годах он стал известным благодаря ролям в сериалах Doomwatch и "Падший тигр". В последующие десятилетия регулярно появлялся в популярных британских телепроектах.

Кроме актерской карьеры, Нолан занимался режиссурой и преподаванием. Он работал в Стратфордском колледже, где обучал актерскому мастерству. Также его голос звучал в документальных фильмах, местных рекламных роликах и радиопроектах.

Последней работой актера стала роль в сериале "Дюна: Пророчество" (2024), где он сыграл Спикера Высшего совета.

Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с Пасхой

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

14:43

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

14:36

Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

14:14

"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

14:04

Почему нельзя брызгать на кота водой: настоящую причину знают не всеВидео

13:42

Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
13:29

Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

12:54

Кому 13 апреля молиться об укреплении веры и стойкости: какой церковный праздник

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенностьВидео

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

Реклама
12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

12:04

"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

11:51

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

11:07

Ультраправые в Германии обещают депортацию украинцев и сближение с РФ: что известно

10:48

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с ПасхойВидео

09:54

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

09:32

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

08:48

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

08:46

Трамп пригрозил Китаю "большими проблемами": в чем США подозревают КНР

07:49

Переговоры США с Ираном завершились без соглашения: Вэнс раскрыл, что помешало

05:54

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Реклама
05:10

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

04:31

Как быстро почистить кондиционер дома: простой способ, который удалит 99% пыли

03:25

Бен Аффлек решился на сумасшедший подарок для Джей Ло

02:20

С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадкиВидео

01:30

Учёные NASA ошеломили открытием: на Марсе обнаружена гигантская "паучья сеть"

11 апреля, суббота
23:43

Россияне нарушили пасхальное перемирие - Генштаб раскрыл подробности

22:55

Синоптики удивили прогнозом на Пасху: погода в Киеве резко изменится

22:33

Что означает слово "запопадливый" — правильный ответ знают единицыВидео

21:46

Весенние хитрости для сада: три простых шага в апреле удивят результатомВидео

21:00

Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФФото

20:37

"Трамп будет давить": тревожный сценарий окончания войны с капитуляцией

20:25

Что будет со светом на Пасху: "Укрэнерго" сделало заявление

20:05

Украину накрыла жесткая магнитная буря

20:00

Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

19:39

Массированный удар: поражена нефтебаза, НПС, склады с БК и личный состав РФ

19:10

Россия тестирует новые дроны в Харькове и Одессе: Коваленко про угрозумнение

18:36

Секрет чистой одежды: как удалить стойкие пятна всего двумя вещами из кухниВидео

18:34

Трамп неожиданно заявил о разминировании Ормузского пролива и разгроме Ирана

18:26

Главный враг слизней: цветок, избавляющий сад от вредителей

17:50

Солнечная панель будущего: энергия не только от солнца, а и от дождя

Реклама
17:28

РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

17:25

Стирка по цене золота: 6 ошибок, которые незаметно опустошают кошелек

17:21

Сошел ли Благодатный огонь в Иерусалиме: видео и все подробности церемонииВидео

17:16

Гороскоп Таро на завтра 12 апреля: Овнам - одиночество, Раку - равновесие

17:08

Пасхальное перемирие: Генштаб предупредил о возможных ударах по РФ

16:56

"Лучше бы была попрошайкой": предательница Лолита опустила особенную дочь

16:52

Счет на $3400: женщина поехала менять масло, но все пошло не так

16:36

Сырский раскрыл главные цели ВСУ и предупредил о попытках РФ переломить ход войны

16:33

Красный, желтый или зеленый - какой перец полезнее: врачи удивили ответом

16:23

Буданов рассказал, как проигрывает своей жене: что они делают

