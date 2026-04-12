"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

Джон Нолан умер в возрасте 87 лет / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Ушел из жизни британский актер театра и кино Джон Нолан. Актер умер в субботу, 11 апреля. Об этом сообщило местное британское издание Stratford-Upon-Avon Herald. Причина смерти пока неизвестна.

Джон Нолан умер в возрасте 87 лет. Он наиболее известен по роли члена совета директоров Wayne Enterprises Дугласа Фредерикса в фильме 2005 года "Бэтмен: Начало" и фильме 2012 года "Темный рыцарь: Возрождение" легенды, где главную роль исполнил Кристиан Бэйл.

Нолан также сыграл агента MI6 Джона Грира во втором сезоне сериала своего племянника Джонатана Нолана "В поле зрения" в 2013 году.

Помимо своего знаменитого племянника Джонатана, Джон Нолан также был дядей не менее известного режиссера Кристофера Нолана. Джон Нолан снялся в четырех фильмах Кристофера Нолана: "Преследование" (1998), военной фильме "Дюнкерк" 2017 года, а также в "Бэтмен: Начало" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды".

Последней работой Джона Нолана стала роль в эпизоде сериала "Дюна: Пророчество" (2024).

У актера остались вдова, актриса Ким Хартман, их дети, Миранда и Том, и двое внуков.

Вдова артиста, актриса Ким Гартман, назвала Нолана "человеком свободной души, который всегда знал, чего хочет, и действовал на собственных условиях; единственного действительно оригинального мыслителя, которого, кажется, я когда-либо знала. Выразительный, умный и с анархическим смыслом, он всегда был готов рассмотреть обе стороны спора".

О персоне: Джон Нолан Джон Нолан родился 22 мая 1938 года в Лондоне. Он учился в Драматическом центре Лондона – одном из ведущих актерских заведений Великобритании. После завершения обучения сразу получил роль Ромео в театральной постановке, что стало началом его профессиональной карьеры. В разные годы актер сотрудничал с Королевской шекспировской компанией и Национальным театром в Лондоне. На сцене он исполнял ведущие роли в постановках классики, в частности играл в "Юлии Цезаре", "Венецианском купце", "Мере за меру", "Троиле и Крессиде". Параллельно с театром Нолан активно работал на телевидении. Еще в 1970-х годах он стал известным благодаря ролям в сериалах Doomwatch и "Падший тигр". В последующие десятилетия регулярно появлялся в популярных британских телепроектах. Кроме актерской карьеры, Нолан занимался режиссурой и преподаванием. Он работал в Стратфордском колледже, где обучал актерскому мастерству. Также его голос звучал в документальных фильмах, местных рекламных роликах и радиопроектах. Последней работой актера стала роль в сериале "Дюна: Пророчество" (2024), где он сыграл Спикера Высшего совета.

