"Часики тик-так": жена Григория Решетника намекнула на четвертого ребенка

Коротко:
- Кристина Решетник ответила на вопрос о беременности
- Что она любит
Жена популярного украинского телеведущего, который прославился благодаря проекту "Холостяк" Григория Решетника Кристина сообщила, что не прочь родить четвертого ребенка.
По словам матери троих сыновей, в эту новогоднюю ночь она собирается воздерживаться от акогольных напитков, что в свою очередь заинтересовало ее поклонников в социальной сети Instagram.
В ответ блогерша не стала вдаваться в подробности и ответила, что "все может быть". И добавила, что после трех сыновей хочет еще дочь.
"Всегда "за", потому что часики тик-так. Люблю запах этих маленьких пирожков", — добавила жена ведущего.
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Кто такой Григорий Решетник?
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
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