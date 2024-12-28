"Часики тик-так": жена Григория Решетника намекнула на четвертого ребенка

Кристина Решетник удивила неожиданным заявлением.

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Григорий Решетник с женой Кристиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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Кристина Решетник ответила на вопрос о беременности

Что она любит

Жена популярного украинского телеведущего, который прославился благодаря проекту "Холостяк" Григория Решетника Кристина сообщила, что не прочь родить четвертого ребенка.

По словам матери троих сыновей, в эту новогоднюю ночь она собирается воздерживаться от акогольных напитков, что в свою очередь заинтересовало ее поклонников в социальной сети Instagram.

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В ответ блогерша не стала вдаваться в подробности и ответила, что "все может быть". И добавила, что после трех сыновей хочет еще дочь.

"Всегда "за", потому что часики тик-так. Люблю запах этих маленьких пирожков", — добавила жена ведущего.

Кристина Решетник не прочь родить еще одного / Фото Instagram/kristina_reshetnik

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Кто такой Григорий Решетник? Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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