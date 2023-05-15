Чарльз III будет править недолго: Нострадамус предсказал, кто взойдет на престол

Основываясь на продолжительности жизни британцев, пресса полагает, что у Чарльза III не будет такого длительного срока, как у его матери.

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Король Чарльз III, принц Гарри, Меган Маркл / Коллаж Главред, фото instagram/theroyalfamily, ua.depositphotos.com

Известный астролог и провидец Нострадамус, оставил ряд записанных в своих трудах пророчеств относительно будущего монархии, и одно из них в последние дни приписывается королю Чарльзу III.

Согласно пророчеству Нострадамуса, написанному в 1555 году, "правление Чарльза III будет короче, чем ожидалось", кроме того, в том же тексте говорится, что "человек, который не ожидал, взойдет на престол", - пишет Тerra.

Основываясь на продолжительности жизни британцев, пресса полагает, что у Чарльза III не будет такого длительного срока, как у его матери, Елизаветы II, однако "неожиданным королем" может оказаться принц Гарри, поскольку он не находится в прямой линии престолонаследия. Причину этого астролог не назвал.

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Книга Марио Ридинга, восходящая к творчеству Нострадамуса, стала бестселлером после того, как он предсказал смерть королевы в 2022 году, но еще неизвестно, сбудутся ли другие предсказания в произведении.

Коронация Чарльза - что известно

Напомним, в Лондоне в субботу, 6 мая, состоялась коронация Чарльза III. Торжественная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Она длилась несколько часов, но историческое событие в Великобритании будут праздновать еще два дня. На церемонии побывали лидеры государств, правительств, иностранные делегации и послы. Украину на мероприятии представляли первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее Главред рассказывал, что церемония коронации Чарльза III планировалась более короткой и менее масштабной, чем была у Елизаветы II в 1953 году. Тем не менее, обошлась она в несколько раз дороже – 250 млн фунтов стерлингов (150 млн на меры безопасности и 100 млн на саму церемонию и трехдневное празднование) по сравнению с 47 млн фунтов в пересчете.

Смотрите видео, как прошла коронация Чарльза:

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