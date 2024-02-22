Бывший охранник Майкла Джексона рассказал, что стоит за операцией на носу звезды

Поп-король получил серьезную травму, которая и стала причиной операции на носу.

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Майкл Джексон получил серьезную травму / Коллаж Главред, скриншот

Бывший охранник легендарного артиста Майкла Джексона Мэтт Фидесс рассказал о своем многолетнем опыте работы со звездой и немного приоткрыл завесу тайны, связанную с носом артиста.

По словам охранника, прежде чем лечь под нож в 1979 году, Майкл подвергался издевательствам со стороны своего отца Джо Джексона, который дразнил его по поводу размера его носа, пишет Express.co.uk.

"Раньше его семья часто дразнила его из-за размера носа, называла его большим носом и все такое. Он говорил, что его отец был главным: "Ты получил это не от меня, ты получил это от своей мамы, ты не получил свой нос с моей стороны семьи", - рассказывает сотрудник умершей звезды.

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Он также добавляет, что Майкла Джексона это очень ранило. И хотя отец издевался над своим сыном, Мэтт настаивал, что не он стал причиной, по которой артист сделал свою первую ринопластику.

По его словам, все случилось из-за травмы во время репетиции. Певцу, прославившемуся своими невероятными танцевальными движениями, был всего 21 год, когда в результате тренировки он попал в "невероятную" аварию.

По словам Мэтта, Майкл танцевал в среднем около трех часов в день. На одном из этапов он делал 50 вращений подряд – это было невероятно. "Он упал и сломал нос, и он увидел в этом прекрасную возможность, пока он находился под наркозом, просто уменьшить нос", - добавляет он.

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