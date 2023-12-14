Бывшая Венсана Касселя показала смелое фото в постели

Тина Кунаки порадовала своих фоловеров свежими и красивыми фото.

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Тина Кунаки похвасталась отдыхом / Коллаж Главред, фото Instagram/ tinakunakey

Французская модель и бывшая жена актер Венсана Касселя Тина Кунаки, которая по праву считается одной из самых сексуальных женщин современности, показала свое очень смелое фото. Прямо из кровати.

На своей странице в Instagram, модель выложила изображение, как обнаженная лежит на кровати, прикрыв самые выступающие части одеялом. Модель выглядит, как всегда шикарно и сексуально.

В серии фото, Кунаки показала также свой пляжный отдых и объятия с незнакомым мужчиной. Кунаки выглядит счастливой и явно с радостью проводит время на отдыхе и в компании мужчины.

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На фото - Тина Кунаки и ее отдых:

Напомним, ранее Тина Кунаки показала свой отдых уже в статусе холостячки. Она проводила время на Ибице. Тогда Кунаки показала кадры, как загорает, катается на яхте, а также "засветила" знойного красавчика.ё

Напомним, ранее для обложки февральского номера ELLE Ukraineпозировала французская модель с мировым именем Тина Кунаки.

Ранее также модель поделилась кадрами с очередной фотосессии, в которых она активно принимает участие.

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