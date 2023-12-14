Бывшая Венсана Касселя показала смелое фото в постели

Французская модель и бывшая жена актер Венсана Касселя Тина Кунаки, которая по праву считается одной из самых сексуальных женщин современности, показала свое очень смелое фото. Прямо из кровати.
На своей странице в Instagram, модель выложила изображение, как обнаженная лежит на кровати, прикрыв самые выступающие части одеялом. Модель выглядит, как всегда шикарно и сексуально.
В серии фото, Кунаки показала также свой пляжный отдых и объятия с незнакомым мужчиной. Кунаки выглядит счастливой и явно с радостью проводит время на отдыхе и в компании мужчины.
На фото - Тина Кунаки и ее отдых:
Напомним, ранее Тина Кунаки показала свой отдых уже в статусе холостячки. Она проводила время на Ибице. Тогда Кунаки показала кадры, как загорает, катается на яхте, а также "засветила" знойного красавчика.ё
Напомним, ранее для обложки февральского номера ELLE Ukraineпозировала французская модель с мировым именем Тина Кунаки.
Ранее также модель поделилась кадрами с очередной фотосессии, в которых она активно принимает участие.
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