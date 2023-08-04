С экзотическим красавчиком: Тина Кунаки показала свой холостяцкий отдых

Девушка во всю наслаждается своим прекрасным отдыхом с новыми людьми.

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Тина Кунаки засветила парня / Instagram/tinakukey

Французская модель и бывшая жена актер Венсана Касселя Тина Кунаки, которая по праву считается одной из самых сексуальных женщин современности, показала свой отдых уже в статусе холостячки.

Соответствующими фото модель поделилась на своей странице в Instagram.

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Девушка сейчас проводит время на Ибице. Она показала кадры, как загорает, катается на яхте, а также "засветила" знойного красавчика.

Модель Тина Кунаки на отдыхе/ Instagram/tinakunakey

Кто этот парень с кольцом на руке - пока секрет/ Instagram/tinakunakey

Тина Кунаки отдыхает на Ибице / Instagram/tinakunakey

Тина Кунаки никак не прокомментировала свои фото, зато это сделали вместо нее - подписчики модели.

"Этот парень намного лучше, чем Винсент. Наслаждайся своей молодостью, девочка. Больше никаких потрепанных мужчин. Ты потряcающе выглядишь", - написала ей одна из поклонниц.

Комментаторы дают советы / Instagram/tinakunakey

Напомним, ранее для обложки февральского номера ELLE Ukraine позировала французская модель с мировым именем Тина Кунаки.

Ранее также модель поделилась кадрами с очередной фотосессии, в которых она активно принимает участие.

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