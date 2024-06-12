Бывшая пассия Налчаджиоглу не готова его отпустить - нежное признание

Украинская модель Анастасия Foxy около двух недель назад рассталась с Муратом Налчаджиоглу, турецким бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак. Но отпускать бывшего возлюбленного она, похоже, не торопится.
Сегодня Налчаджиоглу отметил свое 47-летие. Праздновал он его, вероятно, в одиночестве, и Фокси решила это исправить.
В своем блоге в Instagram она опубликовала их совместное фото с подписью: "С твоим днем, родной" и с эмодзи в виде красного сердца. Мужчине это понравилось, и он сделал на своей странице репост этой записи.
Стоит отметить, что снимок, которым модель поздравила своего бывшего возлюбленного, был сделан в начале марта, когда в их паре еще все было хорошо. Впрочем, красные сердца намекают на то, что Налчаджиоглу и Фокси либо не до конца расстались, либо разрыв состоялся на мажорной ноте.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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