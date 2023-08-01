Бывшая невестка Елизаветы II впервые появилась на публике после мастэктомии

Сара Фергюсон с высоко поднятой головой преодолевает последствия онкологии.

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Как Сара Фергюсон выглядит после онкологии / ua.depositphotos.com

Бывшая невестка королевы Елизаветы II и экс-супруга принца Эндрю, общественный деятель и писательница Сара Фергюсон, которая все еще носит титул герцогини Йоркской, в июне ошеломила поклонников новостью о том, что она борется с раком груди.

Ферги уже перенесла операцию по удалению опухоли и сейчас проходит реабилитацию. Она полностью выпала из светской жизни на время, пока восстанавливает силы.

Однако Фергюсон все же стала добычей папарацци. Ее вместе с бывшим мужем поймали во время автомобильной прогулки. Фотографии герцогини публикует издание Daily Mail.

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На снимках она выглядит спокойной и расслабленной. В компании принца Эндрю, с которым она живет в одном доме вопреки разводу еще в далеком 1996 году, она решила обойтись без макияжа и ярких нарядов - голубая блуза, темно-синяя кофта и волосы, зачесанные назад.

Это первые "живые" кадры Сары Фергюсон после того, как стал известен ее диагноз. Посмотреть их можно тут.

Ранее стало известно, что Меган Маркл рассорилась с Викторией и Дэвидом Бекхэм из-за громких обвинений - герцогиня Сассекская довела футболиста и его жену до белого каления предположениями, что они сливают информацию про нее и принца Гарри прессе.

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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