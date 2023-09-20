Бывшая невеста Кличко и мать его дочери кардинально изменила внешность

Хайден Пенетьер экспериментирует с прической и цветом и ей это очень идет.

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"Арбуз" - новый образ бывшей пассии Кличко/Коллаж Главред, фото Sportbox, Instagram/haydenpenetierre

Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери продемонстрировала свой последний новый розовый образ, но на этот раз с оттенком зеленого.

В новом посте в Instagram актриса продемонстрировала еще одну новую прическу, которая последовала за ее недавним переходом от блондинки к розовому цвету.

Панеттьери была одета в джинсовую рубашку на пуговицах из шамбре, с полным макияжем, включающим телесный розоватый блеск для губ и мерцающие розовые тени для век, которые вместе подчеркивали ее розовые волосы.

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Красотка Пенетьер в новом образе/Фото Instagram/haydenpanettiere

"Обожаю мой новый арбуз, атмосфера на высоте", - поделилась своими эмоциями она.

Хотя Панеттьери уже носила розовые локоны в сентябре, она тогда не подтвердила, являются ли эти новые цвета постоянными изменениями в ее образе.

Более того, глядя на фото, похоже, что Хайден проводила и процедуры на лице. Между тем, в точности сказать, так ли это - нельзя.

Напомним,

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