Бывшая невеста Кличко и мать его дочери кардинально изменила внешность

Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери продемонстрировала свой последний новый розовый образ, но на этот раз с оттенком зеленого.
В новом посте в Instagram актриса продемонстрировала еще одну новую прическу, которая последовала за ее недавним переходом от блондинки к розовому цвету.
Панеттьери была одета в джинсовую рубашку на пуговицах из шамбре, с полным макияжем, включающим телесный розоватый блеск для губ и мерцающие розовые тени для век, которые вместе подчеркивали ее розовые волосы.
"Обожаю мой новый арбуз, атмосфера на высоте", - поделилась своими эмоциями она.
Хотя Панеттьери уже носила розовые локоны в сентябре, она тогда не подтвердила, являются ли эти новые цвета постоянными изменениями в ее образе.
Более того, глядя на фото, похоже, что Хайден проводила и процедуры на лице. Между тем, в точности сказать, так ли это - нельзя.
Напомним,