Бывшая Бруклина Бекхэма после каминг-аута обручилась с возлюбленной-моделью

Краткое содержание:
- Несколько месяцев назад звезда призналась, что она - лесбиянка
- Морец, подводя итоги 2024 года, сообщила про помолвку с возлюбленной
- Раньше актриса встречалась с наследником Бекхэмов
Американская актриса Хлоя Грейс Морец в ноябре 2024 года совершила каминг-аут, как лесбиянка. Это было ее первое публичное заявление о личной жизни с 2018 года, когда она рассталась с Бруклином Бекхэмом, старшим сыном Виктории и Дэвида Бекхэм, после четырехлетнего романа.
Предполагается, что в том же году Морец и повстречала американскую модель Кейт Харрисон, которая круто изменила жизнь актрисы с тех пор, как стала ее партнершей.
В первые дни 2025 года, после семи лет вместе, Хлоя и Кейт сообщили о помолвки. Это произошло тихо и без фанфар: актриса просто подводила итоги прошлого года в своем блоге в Insrtagram, и среди ее многочисленных снимков с путешествий и встреч с близкими людьми оказалось весьма "говорящее" фото.
В кадре Морец и Харрисон на каменистом пляже держатся за руки, на безымянных пальцах которых красуются одинаковые обручальные кольца. Теперь звезда и ее невеста принимают поздравления с помолвкой.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет. Пара была в отношениях 10 лет, 2 года из которых - в официальном браке.
Также Дженнифер Лопес, которая весной 2024 года официально разошлась с Беном Аффлеком, заподозрили в романе с голливудской звездой, которая значительно старше нее.
Читайте также:
- Невеста в 66: Мадонна намекнула на помолвку в юным бойфрендом
- Сохраняет обаяние: как сейчас выглядит 87-летний Джек Николсон
- Взял от родителей лучшее: как сейчас выглядит сын Джонни Деппа и Ванессы Паради
Кто такая Хлоя Грейс Морец?
Хлоя Грейс Морец - американская актриса и модель. Лауреат двух премий "Сатурн" (2011, 2014). Ниболее известные фильмы: "Пипец", "Впусти меня", "Провинциалка", "Мрачные тени", "Телекинез (Кэрри)" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред