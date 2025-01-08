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Бывшая Бруклина Бекхэма после каминг-аута обручилась с возлюбленной-моделью

Анна Подгорная
8 января 2025, 01:30
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Хлоя Грейс Морец приняла решение завязать узелок со своей партнершей.
Хлоя Грейс Морец с невестой
Хлоя Грейс Морец обручилась с Кейт Харрисон / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/chloegmoretz

Краткое содержание:

  • Несколько месяцев назад звезда призналась, что она - лесбиянка
  • Морец, подводя итоги 2024 года, сообщила про помолвку с возлюбленной
  • Раньше актриса встречалась с наследником Бекхэмов

Американская актриса Хлоя Грейс Морец в ноябре 2024 года совершила каминг-аут, как лесбиянка. Это было ее первое публичное заявление о личной жизни с 2018 года, когда она рассталась с Бруклином Бекхэмом, старшим сыном Виктории и Дэвида Бекхэм, после четырехлетнего романа.

Предполагается, что в том же году Морец и повстречала американскую модель Кейт Харрисон, которая круто изменила жизнь актрисы с тех пор, как стала ее партнершей.

видео дня

В первые дни 2025 года, после семи лет вместе, Хлоя и Кейт сообщили о помолвки. Это произошло тихо и без фанфар: актриса просто подводила итоги прошлого года в своем блоге в Insrtagram, и среди ее многочисленных снимков с путешествий и встреч с близкими людьми оказалось весьма "говорящее" фото.

В кадре Морец и Харрисон на каменистом пляже держатся за руки, на безымянных пальцах которых красуются одинаковые обручальные кольца. Теперь звезда и ее невеста принимают поздравления с помолвкой.

Хлоя Грейс Морец с невестой
Хлоя Грейс Морец обручилась с Кейт Харрисон / instagram.com/chloegmoretz
Хлоя Грейс Морец с невестой
Хлоя Грейс Морец обручилась с Кейт Харрисон / instagram.com/chloegmoretz
Хлоя Грейс Морец с невестой
Хлоя Грейс Морец обручилась с Кейт Харрисон / instagram.com/chloegmoretz

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет. Пара была в отношениях 10 лет, 2 года из которых - в официальном браке.

Также Дженнифер Лопес, которая весной 2024 года официально разошлась с Беном Аффлеком, заподозрили в романе с голливудской звездой, которая значительно старше нее.

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Кто такая Хлоя Грейс Морец?

Хлоя Грейс Морец - американская актриса и модель. Лауреат двух премий "Сатурн" (2011, 2014). Ниболее известные фильмы: "Пипец", "Впусти меня", "Провинциалка", "Мрачные тени", "Телекинез (Кэрри)" и пр.

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