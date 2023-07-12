Была любовницей и терпела побои: Соловий рассказала про абьюзивные отношения

Кристина Соловий отметила, что буквально притягивает к себе ревнивых мужчин.

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Кристина Соловий рассказала про свой опыт абьюзивных отношений / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий хранит свою личную жизнь в тайне. Даже роман, который ей сейчас приписывают с музыкантом и писателем Сергеем Жаданом, она комментировать отказывается.

Тем скандальней оказалось интервью артистки для YouTube-шоу "Эбаут", в котором она рассказала, что в своих первых серьезных отношениях с мужчиной она осознанно взяла на себя роль любовницы.

"Я была любовницей своего первого парня, с которым у меня были первые серьезные отношения. У него была девушка, а со мной можно было поцеловаться. И меня это устраивало, потому что я была очень влюблена. Я ведь не могла его ревновать к его девушке, потому что я сама на это согласилась", - поделилась Соловий, и призналась, что прорабатывала эту ситуацию с психотерапевтом.

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Позже певица состояла в абьюзивных отношениях с партнером, который позволял себе поднимать на нее руку. В побоях он винил Кристину. Певица поделилась историей про один из таких случаев: "Доходило до того, что я получала пощечину, такую ​​серьезную. За ситуацию совершенно невинную. Я пришла на вечеринку. Парень, с которым я пришла, был в компании, все было супер. И тут приходит телевидение, были какие-то съемки. Подходит ко мне один рок-музыкант и, когда я даю комментарий о его альбоме, целует меня прямо в губы так долго и страстно. Он специально это сделал, чтобы привлечь внимание. Мы с моим парнем по дороге разбирали всю эту ситуацию. Он начинает меня тушить, гнобить. Основной момент был в том, что там были десятки девушек, но он не позволил себе такого ни с одной из них, а ты поступала так, потому что с тобой можно это сделать. Я начинаю что-то доказывать, кричать, и я понимаю, что я падаю на кровать от пощечины".

Кристина Соловий призналась, что прощала своему ревнивому мучителю побои. Отношения с ним закончились, когда артистка встретила другого мужчину.

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