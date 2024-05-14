"Была действительно толстая": Каменских с обидой ответила на хейт за лишние кило

NK заявила, что не может нравиться всем, но исправить это все же попыталась.

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Настя Каменских вес - NK показала, как тренируется для похудения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских в начале своей музыкальной карьеры могла похвастаться пышными формами, за что ее регулярное критиковали в прессе и Сети. За этим последовало сильное похудение артистки, которое также понравилось далеко не всем.

Это цикл повторялся уже несколько раз, и общественное недовольство уже начинает надоедать Каменских. Недавно ее вновь стали упрекать в наборе веса, из-за чего певица опубликовала в своем блоге в Instagram обиженно-философский пост.

"Пошла тренироваться, потому что написали, что я снова толстая. Была действительно толстая - не нравилась потому что толстая, похудела - лучше было с пышными формами", - написала NK и опубликовала видео своей домашней тренировки.

видео дня

Артистка также подчеркнула, что считает гневную критику в свой адрес признаком плохого воспитания. "Нравиться или не нравиться - это ок, каждый имеет право на свое мнение и предпочтения, но форма, в которой выражать свое мнение, зависит от воспитания и внутреннего состояния. Когда времена сложные - важно учиться излучать свет, идти за своим сердцем - потому что только так можно победить зло", - убеждена она.

Смотрите видео домашней тренировки Насти Каменских:

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

NK - последние новости:

Ранее Настя Каменских прокомментировала роман с молочником из клипа "MOLOKO" - на видео певица откровенно флиртовала с молодым артистом Ostrovskiy, что спровоцировало слухи про их отношения.

В свою очередь сплетники продолжают настаивать, что Потап и Настя Каменских больше не пара, а сама певица и вовсе переехала в другую страну к новому богатому мужчине.

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