"Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" сумму

Виталий Кирсанов
15 апреля 2026, 16:19
Артистка представляла Украину в 2013 году в Швеции с песней "Gravity" и тогда заняла третье место.
Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" сумму

Кратко:

  • Злата Огневич не может назвать точную сумму расходов на конкурс
  • После конкурса ей пришлось долго "отрабатывать" вложенные средства

Украинская певица Злата Огневич впервые откровенно рассказала, во сколько ей обошлось участие в международном песенном конкурсе "Евровидение". Об этом она рассказала на YouTube-канале "Топовые звезды".

Артистка представляла Украину в 2013 году в Швеции с песней "Gravity" и тогда заняла третье место. Победу в том году одержала представительница Дании Эммели де Форест.

По словам Огневич, точную сумму расходов она назвать не может, однако уверена, что речь идёт более чем о 400 тысячах долларов. Певица пояснила, что в тот период украинский шоу-бизнес работал по другим правилам, а артисты ещё не имели такого понимания монетизации и продвижения, как сегодня.

Она отметила, что на тот момент только начинала свою карьеру, и многие аспекты индустрии были для неё новыми. В отличие от современных исполнителей, тогда не было развитых возможностей заработка через цифровые платформы и сотрудничество с брендами.

"Когда я представляла Украину на "Евровидении", был другой шоу-бизнес, другие роли между продюсером и артистом. Для меня только начинался мой путь в украинском шоу-бизнесе. То, что современные артисты сейчас знают о монетизации, о диджитале, обо всем, что касается артиста, мы тогда практически ничего из этого не знали", – отметила она.

Огневич также призналась, что после конкурса ей пришлось долго "отрабатывать" вложенные средства. В течение нескольких лет она выступала на различных проектах и концертах без гонораров, чтобы закрыть финансовые обязательства.

При этом певица подчеркнула, что сейчас ситуация изменилась: участие в "Евровидении" стало более выгодным с точки зрения привлечения партнёров. Бренды активно поддерживают артистов, представляющих страну, что значительно облегчает поиск финансирования.

По мнению Огневич, сегодня у участников конкурса гораздо больше возможностей покрыть расходы и продвигать себя на международной сцене.

О персоне: Злата Огневич

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

