"Бузова вселилась в Орбакайте": в сети указали на невероятную похожесть российских звезд

Певицы стали похожи, как две капли воды. В сети уже успели оценить новый лук Кристины Орбакайте.
Российские паблики обрадовались появлению нового информповода, не связанного с покинувшими их болота украинскими звездами, и массово принялись обсуждать новый лук российской певицы Кристины Орбакайте.
Оказалось, что позируя для съемок в новом образе, Орбакайте стада очень похожа на звезду номер один в России, то ли певицу, то ли ведущую Ольгу Бузову. "Бузова вселилась в Орбакайте", - написал телеграмм-канал "Звездач".
На фото Кристина Орбакайте позирует в белом удлиненном пиджаке и черном узком платье. Также на ней надеты очки в грубой черной оправе. Издалека действительно может показаться, что позирует недопевица Бузова.
Напомним, ранее на фоне слухов о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин вновь готовятся стать родителями, произошел всплеск интереса к 9-летним двойняшкам артистов, Лизе и Гарри Галкиным.
Дети появились на свет в 2013 году при помощи суррогатной матери. Генетический материал был предоставлен Галкиным и Пугачевой - хоть на момент появления близнецов на свет Примадонне было уже 64, считалось, что она заморозила яйцеклетки еще в начале двухтысячных.
Однако врачи-репродуктологи сомневаются в правдивости этой версии по двум причинам: генетический материал берут у женщин до 35 лет (уже в 2000-ом году Пугачевой был 51 год), и технологии заморозки и длительного хранения яйцеклеток без повреждений на тот момент еще не существовало.
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