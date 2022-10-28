"Бузова вселилась в Орбакайте": в сети указали на невероятную похожесть российских звезд

Ольга Бузова / Instagram

Российские паблики обрадовались появлению нового информповода, не связанного с покинувшими их болота украинскими звездами, и массово принялись обсуждать новый лук российской певицы Кристины Орбакайте.

Оказалось, что позируя для съемок в новом образе, Орбакайте стада очень похожа на звезду номер один в России, то ли певицу, то ли ведущую Ольгу Бузову. "Бузова вселилась в Орбакайте", - написал телеграмм-канал "Звездач".

На фото Кристина Орбакайте позирует в белом удлиненном пиджаке и черном узком платье. Также на ней надеты очки в грубой черной оправе. Издалека действительно может показаться, что позирует недопевица Бузова.

Напомним, ранее на фоне слухов о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин вновь готовятся стать родителями, произошел всплеск интереса к 9-летним двойняшкам артистов, Лизе и Гарри Галкиным.

Дети появились на свет в 2013 году при помощи суррогатной матери. Генетический материал был предоставлен Галкиным и Пугачевой - хоть на момент появления близнецов на свет Примадонне было уже 64, считалось, что она заморозила яйцеклетки еще в начале двухтысячных.

Однако врачи-репродуктологи сомневаются в правдивости этой версии по двум причинам: генетический материал берут у женщин до 35 лет (уже в 2000-ом году Пугачевой был 51 год), и технологии заморозки и длительного хранения яйцеклеток без повреждений на тот момент еще не существовало.

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