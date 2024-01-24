Бритни Спирс выгнали из отеля за непристойное поведение: что случилось

Бритни Спирс придется бороться со своей привычкой раздеваться на публике.

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Бритни Спирс забанили в ее любимом отеле/ Коллаж Главред, фото Instagram Бритни Спирс

Американской скандальной певице Бритни Спирс якобы запретили посещать Four Seasons в Лос-Анджелесе после того, как гости пожаловались на ее "странное поведение" и раздевание у бассейна.

Три источника эксклюзивно подтвердили The Sun, что сотрудники курорта Westlake Village были "сведены с ума" выходками поп-звезды за последний год.

Бритни была давним гостем пятизвездочного семейного отеля, который находится всего в нескольких минутах от ее особняка стоимостью 14 миллионов долларов в Таузенд-Оукс.

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42-летняя звезда ранее поделилась в Instagram фотографиями, на которых она прикрывает грудь во время отдыха в этом отеле.

Инсайдеры рассказали, что она большая поклонница СПА и косметических салонов. В отеле есть огромный крытый бассейн, массаж и процедуры, доступные для гостей.

Между тем, Бритни не оставила выбора сотрудникам отеля и тем пришлось временно внести звезду в "черный" список.

"Бритни уже много лет ходит в Four Seasons в Вестлейк-Виллидж, но в последнее время она причиняет головную боль персоналу", — рассказал один из инсайдеров.

"Некоторые гости жаловались, что она ходит топлесс у бассейна и заставляет их чувствовать себя некомфортно, а ее поведение часто бывает странным и раздражающим", - прокомментировали запрет в отеле.

Напомним, ранее стало известно о том, что Бритни Спирс не будет выпускать новый альбом и никогда не вернется в музыкальную индустрию.

Недавно стало известно о том, что Бритни Спирс может страдать от редкого психического расстройства под названием "акатизия". Один из основных симптомов - непреодолимая потребность человека постоянно находиться в движении. Также человек с акатизией испытывает постоянную тревожность, отсутствие движения приносит ему дискомфорт или даже болевые ощущения.

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