"Бредоносная": Маша Полякова попала под град критики за свое матерное выступление

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

Поп-певица Оля Полякова похвасталась видео записью выступления своей дочки Маши Поляковой на одном и мероприятий для молодых талантов. В отличии от мамы, Маша не стара ударяться в попсу, а показала нечно среднее между Ранеткам эмокором и панком. Однако, поклонники и пользователи соцсетей не оценили ее старания, завалив критикой.

"Маша первый раз выступает со своей группой @shvy_official

Маруся! Ты крутая! Взорвала, порвала, подняла всех, а это очень сложно с незнакомыми песнями! Ты такая трушная, зажигалка, бунтарка! Ты энергичнее, голосистее и открытие меня, в твоём возрасте (мне пришлось много лет потратить на то, чтобы принять себя и открыться), а ты сразу такая, как нерв, творческая, пишешь музыку, слова, именно таких артистов сегодня время! Не слушай никого, иди вперёд, с опытом прийдет мастерство!!! А пока учись и не останавливайся моя птичка! Горжусь тобой, моя любовь, моя жизнь, мой первый блин ))) и не комом!", - в свою очередь написала Оля Полякова

"Бредоносная песня", "Ужас. Я в шоке", "М-да уж не знал что Полякова разрешает своим детям материться ещё и в песнях это позорно, надеюсь она в своей жизни на дне и останется", "Матная речь, разрушаєт", "Ужас, песни нынче таким и наполнены или маты или наркотики", "Бредятина", "О Боже,что за бред.Ну никак в маму не удалась.", "Ужас(((бред(ушам больно.Один крик и мат.", "Полный отстой. Очень много матов!!!", - пишут в комментариях.

В подписи к видео Маша Полякова рассказала, что ее выступление было на Ассоциации блогеров Украины.