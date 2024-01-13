"Боже, какой ты красивый": фотограф вспомнил о встрече с Ниной Матвиенко и заплакал

Украинский фотограф Мушег Циронян со слезами на глазах рассказал о том, как состоялась его встреча с певицей Ниной Матвиенко.

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Мушег Циронян делал фото Нины Матвиенко для специального проекта / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский фотограф Мушег Циронян душево рассказал о том, как состоялась его встреча с недавно скончавшейся легендарной фолк-певицей Ниной Матвиенко ‒ во время работы над книгой-артбуком "A Life That Never Stopped", в который вошли черно-белые фотографии из жизни киевлян в первые месяцы полномасштабной войны. Вспоминая знакомство с певицей, Циронян не смог в интервью телеведущему Алексею Суханову сдержать слез.

Фотограф рассказал, что раздобыл личный номер Матвиенко у знакомой, но долго не решался позвонить, потому что боялся побеспокоить артистку.

Однако все же сделал это, впоследствии договорившись о встрече. Впрочем, признается Циронян, сначала певица сказала, что она хочет попросить свою дочь Тоню поискать фото для проекта дома. "Говорю нет, этот проект о том, что именно сейчас я делаю фотографии. Я хочу показать это время", – пояснил Циронян певице.

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Поэтому вскоре Матвиенко пригласила фотографа к себе домой.

"Я до последнего думал, что это пранк. Что меня кто-то разыгрывает", – откровенно сказал Циронян и добавил – до последнего момента не верил, что все сложится.

Когда они увидели друг друга, то, говорит фотограф, "случилась какая-то любовь".

"Боже, какой ты красивый!" – прямо сказала артистка Цироняну и открыв калитку своео дома.

"Мы планировали после презентации встретиться с ней. Но, когда я узнал, что ее не стало, я был очень подавлен, – добавил он, растрогавшись. Она всегда останется в моем сердце, очень улыбчивая, очень красивая, невероятно красивая. И очень искренняя", – со слезами на глазах рассказал Циронян. "

Напомним, ранее Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Она не дожила 2 дня до своего 76-летия.

Ранее друзья Нины Матвиенко намекнули на причину смерти певицы - подруги и коллеги вспомнили, какими были последние месяцы жизни Нины Митрофановны.

11 октября тысячи людей пришли к Национальной филармонии Украины, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. На церемонии прощания гости вспоминали талантливую певицу и выражали ее семье свои соболезнования.

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