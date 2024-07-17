Боюсь быть такой же, как ты: дочь Агутина обратилась к отцу

Дочь Леонида Агутина выдала странное заявление, поздравляя отца с юбилеем.

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Дочь Агутина и Варум Лиза живет в США / Коллаж Главред, фото Instagram/agutinleonid, Bruvvy

Дочь российского певца Леонида Агутина, который вначале якобы не поддержал военное нападение России на Украину, а потом открестился от своих заявлений, сделала неоднозначное заявление.

Как пишут пропагандистские СМИ, дочь Агутина и Варум Лиза своеобразно поздравила отца с 50-ти летием. В сети, одной из последних, она решила оставить поздравление для отца на английском языке.

По ее словам, она каждый день соревнуется со своим отцом. "Хочу сделать то, что ты не можешь. Хочу узнать больше, слышать громче. Хочу чувствовать все. Одновременно горжусь и боюсь быть похожей на тебя", - поздравила дочь артиста.

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Кто такой Леонид Агутин Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008). По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, — учитель начальных классов. Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса

Елизавета-Мария уже много лет живет в США. Здесь она окончила школу. С детства девушка увлекается творчеством, в частности музыкой. Со своей группой Bruvvy она выступала на американском телевидении.

Леонид Агутин и Анжелика Варум поженились в 2000 году. До этого они несколько лет встречались. В 1999 году у пары родилась дочь Лиза.

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Напомним, ранее Леонид Агутин отказался стоять в одном кадре с российским певцом под псевдонимом Shaman, который выступает на пропагандистских концертах, воспевающих войну в Украине.

Инцидент случился во время записи новогоднего российского концерта "Песня года".

Ранее также Агутин решил сделать заявление о браке с Варум. Послание певец оставил на своей странице в соцсети. "Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям, в том мире уж какой есть", - написал артист.

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