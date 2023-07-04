Больше не тайна: Дэниел Рэдклифф рассекретил пол первенца

"Гарри Поттер" наслаждается отцовством и планирует перемены в своей карьере.

https://stars.glavred.info/bolshe-ne-tayna-deniel-redkliff-rassekretil-pol-pervenca-10483021.html Ссылка скопирована

Дэниел Рэдклифф раскрыл пол ребенка / ua.depositphotos.com

Английский актер и продюсер Дэниел Рэдклифф после бурной молодости уже успел остепениться и завести семью. В апреле 2023 года стало известно, что он впервые стал отцом.

Ребенка актеру подарила его давняя партнерша, американская актриса Эрин Дарк. Молодые родители хранили свое счастье в секрете, пока на улице их не поймали папарацци во время прогулки с младенцем.

Долгое время поклонникам Рэдклиффа был известен лишь факт появления ребенка. Недавно актер сообщил, что он стал отцом сына, ради которого планирует изменить свой подход к кинокарьере.

видео дня

В рамках рекламной кампании 4 сезона сериала "Чудотворцы" Дэниел Рэдклифф дал интервью для издания ET, в котором поделился своими впечатлениями от отцовства.

"Это здорово. Это сумасшествие и напряженность, но он прекрасен, а Эрин потрясающая - это настоящая честь провести это время с ним. Я всегда собирался взять отпуск, на что не каждый может пойти, и поэтому я могу просто проводить с ним много времени, и это прекрасно. Итак, мы отлично проводим время", - делится актер.

Также он отметил, что не планирует полностью уходить из кино. "Не думаю, что это хорошее решение", - говорит Рэдклифф. Артист намерен быть чуть более разборчивым в грядущих проектах, и более внимательно относиться к распределению времени.

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

Другие новости: