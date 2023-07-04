Больше не тайна: Дэниел Рэдклифф рассекретил пол первенца

Английский актер и продюсер Дэниел Рэдклифф после бурной молодости уже успел остепениться и завести семью. В апреле 2023 года стало известно, что он впервые стал отцом.
Ребенка актеру подарила его давняя партнерша, американская актриса Эрин Дарк. Молодые родители хранили свое счастье в секрете, пока на улице их не поймали папарацци во время прогулки с младенцем.
Долгое время поклонникам Рэдклиффа был известен лишь факт появления ребенка. Недавно актер сообщил, что он стал отцом сына, ради которого планирует изменить свой подход к кинокарьере.
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В рамках рекламной кампании 4 сезона сериала "Чудотворцы" Дэниел Рэдклифф дал интервью для издания ET, в котором поделился своими впечатлениями от отцовства.
"Это здорово. Это сумасшествие и напряженность, но он прекрасен, а Эрин потрясающая - это настоящая честь провести это время с ним. Я всегда собирался взять отпуск, на что не каждый может пойти, и поэтому я могу просто проводить с ним много времени, и это прекрасно. Итак, мы отлично проводим время", - делится актер.
Также он отметил, что не планирует полностью уходить из кино. "Не думаю, что это хорошее решение", - говорит Рэдклифф. Артист намерен быть чуть более разборчивым в грядущих проектах, и более внимательно относиться к распределению времени.
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