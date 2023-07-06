Больше не скрываются: возлюбленная Дмитрия Кулебы показала поцелуи с политиком

Украинская пиарщица и соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая перестала скрывать роман с государственным деятелем, дипломатом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в апреле 2023 года.
Отношения им стали приписывать в декабре 2021 года, когда политик был еще женат, однако вместе на светских мероприятиях они стали появляться лишь недавно.
К примеру, Кулеба и Павелецкая посетили свадьбу их общего друга. Пара веселилась от души, а женщина была одета в белое, поэтому и сама напоминала невесту.
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На странице Павелецкой в Instagram поклонники поинтересовались у нее брендом нашумевшего платья. Чтобы рассказать о нем, пиарщица показала еще одно фото с Кулебой. На сей раз - романтическое. В кадре влюбленные стоят друг напротив друга, и нежно целуют друг друга в губы.
К слову наряд, который выбрала Павелецкая - это платье-кафтан от украинского дизайнера Юлии Магдыч из коллекции "KOLOSSYA", которое на официальном сайте стоит 76800 грн.
Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.
Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.
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