Больше не секрет: стало известно, где сейчас старший Павлик

На днях первенец певца и Народного артиста Украины Виктора Павлика Александр Павлик отпраздновал юбилей - 40 лет. Он пошел по стопам отца, и связал свою жизнь с музыкой. Александр не только выступает, как вокалист и музыкант, но и обучает этому искусству детей.
В День своего рождения именинник в своем блоге в Instagram поблагодарил родителей за жизнь, а также пригласил всех желающих на свой концерт. Выступление, к слову, состоится в Техасе.
Александр, вероятно, перебрался в США в начале 2023 года - этим периодом датируются его первые посты в социальных сетях из Америки. До этого с началаом полномасштабной войны Павлик гастролировал по Украине с благотворительными концертами, средства от которых он отдавал на нужды ВСУ.
Стоит отметить, что благотворительная деятельность Александра Павлика с переездом в другую страну не закончилась. В США он организовал детскую музыкальную школу, и со своими воспитанниками не только регулярно исполняет украинскую музыку, но и несет ее в массы - дает концерты, повышает осведомленность американцев про войну в Украине и продолжает сборы на ВСУ.
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Виктор Павлик - последние новости:
Ранее жена Виктора Павлика, концертный директор, бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова, показала, как их пытаются рассорить "доброжелатели", которые собирают на артиста компромат.
Также Виктор Павлик поделился редким фото с родной сестрой Людмилой, которая жила в РФ. Долгожданная встреча состоялась в родительском доме певца в Теребовле.
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