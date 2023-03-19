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Больше не один дома: Маколей Калкин стал отцом во второй раз

19 марта 2023, 11:34
Пол и имя ребенка уже известны, хотя он и Бренда Сонг продолжают тщательно скрывать все подробности их семейной жизни.
Маколей Калкин
Маколей Калкин во второй раз стал отцом - у актера появился второй сын / instagram.com/culkamania

Американский актер Маколей Калкин был одним из самых успешных детей-актеров Голливуда. Однако взросление, повышенное внимание к его персоне и проблемы в семье привело к тому, что артист "выпал" из реальности на долгие годы.

Калкин совершал попытки самоубийства, был зависим от алкоголя и наркотиков, жил затворником и тщательно игнорировал окружающий мир. За редкими исключениями, он покинул шоу-бизнес и избегал публичности. Пока на съемках "Changeland" он не встретил Бренду Сонг - американскую актрису тайского происхождения в 2017 году.

С того момента пара неразлучна, А Мак наконец нашел в лице Бренды свою тихую гавань, оставил позади свои вредные привычки и даже обзавелся потомством. В 2021 году у Сонг и Калкина появился сын Дакота, которого актер назвал в честь его погибшей в 2008 году старшей сестры.

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Недавно американский таблоид Us Weekly, опираясь на слова инсайдера из окружения пары, сообщил, что семья Калкина и Сонг стала больше на одного человека - у них появился еще один сын, которого назвали Карсон. К слову, малыш родился еще в декабре 2022 года.

Звездные супруги рождение второго ребенка пока официально не прокомментировали.

Ранее стало известно, что роман 59-летнего американского актера Брэда Питта с его 29-летней возлюбленной Инес де Рамон вышел на новый уровень - близкое окружение пары утверждает, что они всерьез планируют завести общего ребенка.

Также 64-летняя Мадонна подтвердила роман с 29-летним боксером и тренером ее детей Джошем Поппером - поп-икона показала страстные поцелуи с новым любовником.

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