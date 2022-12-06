Больного Лепса отправляют к психиатру после неадекватной выходки

У одиозного Григория Лепса действительно есть болезнь, выражающаяся в виде приступов, уверен эксперт.

Лепса отправляют к психиатру после неадекватной выходки / Instagram

Скандальный российский певец Григорий Лепс, который активно поддерживает войну в Украине, нуждается в специализированной помощи.

Врач-психиатр Дмитрий Клевцов считает, что страдающий от алкоголизма Лепс мог бы быть его пациентом.

Специалист уверен, что у Лепса действительно есть болезнь, выражающаяся в виде приступов.

"Поскольку они все люди обязательные, у них контракты - его раздосадовала ситуация, когда все пошло неидеально. Есть проблемы со здоровьем - сложнее будет гастролировать. Могут нарушаться контракты", - объяснил эксперт.

Психиатр подчеркнул, что Лепсу следует как можно скорее лечиться, ведь не исключено, что болезнь будет прогрессировать. Эксперт также добавил, что певцу требуется комплексное обследование, по результатам которого и будет принято решение либо о госпитализации в психушку, либо о домашнем лечении.

Напомним, российский певец Григорий Лепс, который поддержал политику Путина и масштабное вторжение войск в Украину, устроил скандал в Санкт-Петербурге.

Также сообщалось, что после того, как российский певец "путинист" Григорий Лепс и его охранник подрались с посетителем одного из местных баров, против него возбудили уголовное дело. Расследование ведут по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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