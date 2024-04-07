Дочь актрисы рассказала о том, что плохо себя чувствует вспоминая о здоровье матери.

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Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга/ instagram.com/a_zavorotnyuk

Поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга решили, что актрисе стало плохо.

По крайней мере такие выводы сделали фанаты на основании постов ее дочери Анны, а также ее очень дозированной информации по поводу состояния актрисы. Как пишет пропагандистское издание "Комсомольская правда", дочь Заворотнюк как-то призналась в соцсетях, что хороших новостей о состоянии мамы у нее нет.

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"Мама болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет. В блоге тоже. Очень болит в груди", - признавалась Заворотнюк-младшая.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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Напомним, ранее дочь Анастасии Заворотнюк, которая так и не высказала свое мнение по поводу террористического вторжения РФ в Украину, Анна Заворотнюк приняла решение улететь в ОАЭ прямо перед днем рождения матери.

Добавим, ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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