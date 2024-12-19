"Боль": внезапно умерла 18-летняя звезда шоу "Україна має талант"

Эмили Москаленко была гимнасткой.

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Эмили Москаленко умерла / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Эмили Москаленко, pixabay.com/

Кратко:

Мама Эмили Москаленко сообщила о ее смерти

Причина пока неизвестна

Мама 18-летней участницы шоу "Україна має талант" Эмили Москаленко – Татьяна Москаленко сообщила печальную новость о смерти дочери.

На своей странице в соцсетях Татьяна написала, что сейчас ей очень больно и рассказала, что Эмили всегда будет в ее сердце.

"Боль… Прошу без вопросов. Ты всегда в моем сердце. Спи, моя девочка", — написала Москаленко.

Известно, что Эмили ушла из жизни в возрасте 18 лет, причина смерти пока неизвестна.

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Отметим, как сообщал Главред, украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.

А также российская певица Альбина Джанабаева показала свою дочь от Валерия Меладзе. К сожалению, на снимке не видно лицо девочки, но поклонники все равно восхитились публикацией.

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Кто такая Эмили Москаленко? Эмили Москаленко - прославилась еще в пятилетнем возрасте, когда стала участницей четвертого и шестого сезонов проекта "Україна має талант". Девушка удивляла своими гимнастическими умениями. Также она принимала участие в проекте "Танцуют все", где дошла до финала. В целом Москаленко активно развивала карьеру и часто удивляла своими умениями зрителей за границей. В последние годы жизни гимнастка с семьей проживала в Киеве, однако выезжала в Канаду и США, где работала, училась актерскому мастерству и моделингу.

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