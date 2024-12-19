"Боль": внезапно умерла 18-летняя звезда шоу "Україна має талант"

Кратко:
- Мама Эмили Москаленко сообщила о ее смерти
- Причина пока неизвестна
Мама 18-летней участницы шоу "Україна має талант" Эмили Москаленко – Татьяна Москаленко сообщила печальную новость о смерти дочери.
На своей странице в соцсетях Татьяна написала, что сейчас ей очень больно и рассказала, что Эмили всегда будет в ее сердце.
"Боль… Прошу без вопросов. Ты всегда в моем сердце. Спи, моя девочка", — написала Москаленко.
Известно, что Эмили ушла из жизни в возрасте 18 лет, причина смерти пока неизвестна.
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Отметим, как сообщал Главред, украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.
А также российская певица Альбина Джанабаева показала свою дочь от Валерия Меладзе. К сожалению, на снимке не видно лицо девочки, но поклонники все равно восхитились публикацией.
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Кто такая Эмили Москаленко?
Эмили Москаленко - прославилась еще в пятилетнем возрасте, когда стала участницей четвертого и шестого сезонов проекта "Україна має талант". Девушка удивляла своими гимнастическими умениями. Также она принимала участие в проекте "Танцуют все", где дошла до финала. В целом Москаленко активно развивала карьеру и часто удивляла своими умениями зрителей за границей. В последние годы жизни гимнастка с семьей проживала в Киеве, однако выезжала в Канаду и США, где работала, училась актерскому мастерству и моделингу.
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