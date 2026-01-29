Укр
"Бог велик": 57-летний Марк Энтони станет отцом в восьмой раз

Виталий Кирсанов
29 января 2026, 14:15
О беременности жены, 26-летней модели Нади Феррейры, пара сообщила в среду, 28 января, в совместном посте.
Марк Энтони станет отцом в восьмой раз
Марк Энтони станет отцом в восьмой раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marcanthony, instagram.com/nadiaferreira

Кратко:

  • Марк Энтони и Надя Феррейра начали встречаться в начале 2022 года
  • Новость о беременности супруги приурочили к третьей годовщине брака

57-летний американский певец Марк Энтони готовится снова стать отцом. Вскоре у него родится восьмой ребенок.

О беременности жены, 26-летней модели Нади Феррейры, пара сообщила в среду, 28 января, в совместном посте в Instagram. Новость супруги приурочили к третьей годовщине брака, опубликовав фото, на котором виден округлый живот модели и их руки.

"С 3-й годовщиной! Какой большой подарок дарит нам жизнь. Бог велик. Маркито станет старшим братом", - говорится в сообщении.

Супруги также отметили, что их двухлетний сын Марко, которого в семье ласково называют Маркито, скоро станет старшим братом. Мальчик родился в июне 2023 года, через несколько месяцев после свадьбы пары в Майами.

Для Марка Энтони этот ребенок станет уже восьмым. У певца есть шестеро детей от предыдущих отношений: дочь Арианна и сын Чейз от Дебби Росадо, сыновья Кристиан и Райан от Дайенары Торрес, а также 17-летние близнецы Эмме и Максимилиан от брака с Дженнифер Лопес.

Марк Энтони и Надя Феррейра начали встречаться в начале 2022 года, обручились уже через несколько месяцев и поженились в январе 2023-го. Их свадьбу посетили многочисленные знаменитости, среди которых был и Дэвид Бекхэм.

'Бог велик': 57-летний Марк Энтони станет отцом в восьмой раз
Фото: instagram.com/nadiaferreira

Кто такой Марк Энтони

Marc Anthony, настоящее имя Марко Антонио Муньис Руис, — американский певец стиля "сальса", музыкант и композитор, актёр. Популярен как в странах Латинской Америки, так и за их пределами, пишет Википедия.

Бывший муж певицы и актрисы Дженнифер Лопес.

