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"Бог пытается нас уберечь": Никитюк показала знак в небе после теракта в Виннице

16 июля 2022, 11:28

Телеведущая сфотографировала необычное явление.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведущая Леся Никитюк после теракта россиян в Виннице 14 июля попыталась утешить украинцев. Она заверила, что Бог видит все преступления оккупантов и показала знак, который, по ее мнению, символизирует защиту Украины.

В своих Instagram-stories она опубликовала фото, как между плотными облаками пробивается солнечный свет, образовав силуэт птицы, закрывающий землю своими крыльями.

"Друзья, держимся, молимся! Бог все видит. Не игнорируем тревоги. Если вы присмотритесь к фото, которое я вечером сделала, то вы увидите, что он пытается нас уберечь", – подписала снимок Никитюк.

небо
Небо / instagram.com/lesia_nikituk/

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться.

Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

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