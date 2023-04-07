Блеет, еле попадая в ноты: путинист Лепс пытается сделать из своей беcталанной дочери звезду

Видимо, дочь Лепса что-то сказала, а ее папе-путинисту почудилось, что она поет.

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Лепсу показалось, что его дочь поет / Экспресс газета/Instagram

Стареющий патриот державы-агрессора России и путинист всего террористического, певец-алкоголик Григорий Лепс, на заре своей карьеры решил вывести в светлое будущее свою 21-летнюю дочь.

Как сообщил Телеграмм-канал "Не Малахов", дочь Лепса вышла "петь" на церемонии вручения музыкальной ежегодной премии "Жара". Сами российские медиа пишут, что интеграция в российские шоу-бизнес проходит не совсем успешно, потому как девочка, мягко говоря, петь не умеет.

видео дня

"Григорий Лепс давно, но не очень успешно пытается вписать в шоу-бизнес свою 21-летнюю дочь Еву. Оцените её выступление на вчерашней "Жаре", где ведущая Наташа-Глюкоза дважды (!) не смогла правильно произнести название группы, обозвав её "Космос". Специально для ведущих уточняем, что Ева поет в "Сosmos girls" - почти как "Spice girls", только местного разлива", - пишет канал.

На видео и видно, и слышно, что дочь Лепса едва ли вытягивает примитивную мелодию, в некоторых местах не попадая в ноты. Кроме того, она задыхается, потому как двигаться и петь ей тоже дается с трудом.

Ранее скандального известный своем поддержкой властей страны-агрессора России певец Григорий Лепс в очередной раз приехал во временно оккупированный Донецк. Соответствующие видео опубликовали несколько пропагандистских YouTube-каналов.

Лепс в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

Скандал с Лепсом

Напомним, несколько месяцев назад поздно ночью Григорий Лепс вместе со своим концертным директором и охранником отправились в один баров, где у них, похоже, случился конфликт с другими посетителями.

Камера запечатлела, как Лепс вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается и мигом завязалась драка.

Сначала директор Лепса ударил кулаком мужчину, а потом к потасовке присоединяется и сам певец.

По словам потерпевшего, 39-летнего Дмитрия Горбачева, в баре певец предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался, после чего Лепс дал ему оплеуху. Затем они вышли на улицу.

Конфликт пришлось улаживать в судебном режиме.