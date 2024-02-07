Билоножко рассказала, как узнала о смерти мужа

Вдова артиста говорит, что виделась с ним накануне и не догадывалась, что это в последний раз.

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Светлана Билоножко поделилась личной драмой / Коллаж Главред, фото armyinform, kp.ua

Вдова артиста Виталия Билоножко, певица и его коллега Светлана Билоножко рассказала о том, как узнала о смерти народного артиста.

Как рассказала она в интервью Обозревателю, еще накануне вечером она была у своего мужа в больнице и не представляла, что это может быть последний раз, когда она видится с ним.

По словам артистки, после Нового года Виталий Белоножко почувствовал себя нехорошо, поэтому жена вызвала скорую: "Забрали в стационар. И вроде бы все шло нормально, лечился. И вдруг мне утром звонит по телефону младший сын: "Мама, сказали, что папа умер. Что это такое?" Я вообще на секунду перестала слышать и видеть. У Виталия не выдержало сердце… Его заводили-заводили – но ничего не могли сделать".

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По словам вдовы, проблемы с сердцем - это странно, ведь артист накануне проходил обследование, где врач сказал, что сердце слабое, но с этим можно жить.

"Знаете, у него это сердце было очень доброе, болел за всех. Видимо, такое выработанное, столько всего брал на себя", - говорит исполнительница.

По словам артистки, когда последний раз она виделась с мужем в больнице, ничего не предвещало беды. "Разве же понимала в тот вечер, что больше не увидимся? – рассказывает она. – Я приехала к нему в больницу, говорили об обыденном. "Как там дома?" – "Все хорошо". – "Ты же покорми моих павлинов". – "Не переживай – ты же меня всему научил, знаю, что нужно делать". С нами были сыновья. Помню, смеялись, вспоминая что-нибудь. Была очень теплая атмосфера", - рассказала она.

Ранее стало известно, от чего умер Виталий Билоножко. Об этом рассказала вдова артиста, певица Светлана Билоножко. Последние дни он провел в больнице, однако врачи не смогли спасти жизнь Виталию Васильевичу.

Меж тем певец до последнего поддерживал связь с поклонниками. Его социальные сети открыли общественности, о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко. Отмечается, что слова артиста сквозили предчувствиями близкого конца.

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