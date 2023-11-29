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Безумный Киркоров назвал свои переделанные ягодицы "моим алмазом"

Дмитрий Видоменко
29 ноября 2023, 04:40
Филипп Киркоров тщетно пытается повесить лапшу на уши своим фанатам - мол, он не делал себе пластические операции на ягодицах.
Киркоров, тухес
Киркоров никак не может нарадоваться своих новым ягодицам / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты из видео

Скандально известный поп-певец и матерый путинист Филипп Киркоров продолжает пытаться убедить своих недалеких фанатов в том, что он не делал себе пластические операции на ягодицах. Об этом он заявил в разговоре с одним из русских пропагандистских СМИ.

"Тимур [пластический хирург Тимур Хайдаров – Главред] мой инструктор по приседаниям, еде и всему остальному. Хорошая фигура – это всегда большой труд. Хотя моя попа – натуральная. Просто Тимурчик чуть подкорректировал то, что было когда-то в молодости, но благодаря бутербродам и газированным напиткам превратилось с годами не в то, что надо. Но руки мастера огранили мой алмаз и создали из него бриллиант", — пояснил стареющий Примадонн.

Напомним, ранее певец-путинист Филипп Киркоров решил кардинально изменить свою внешность. Фанат кровавого диктатора Путина полностью переделал свой торс. Первое фото Филиппа Киркорова после финального преображения появилось в Сети. По словам хирурга, команде удалось достичь идеального торса.

видео дня

Кроме того, ранее бывшая возлюбленная одиозного певца, павлина российской эстрады Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая развелась со своим официальным мужем.

Еще два года назад певица во всеуслышание сообщила о том, что ее второй брак с ресторатором Сергеем Абгаряном, подошел к концу. Стоцкая добавила, что расставание после 10 лет отношений далось пане не просто.

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Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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