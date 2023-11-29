Филипп Киркоров тщетно пытается повесить лапшу на уши своим фанатам - мол, он не делал себе пластические операции на ягодицах.

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Киркоров никак не может нарадоваться своих новым ягодицам / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты из видео

Скандально известный поп-певец и матерый путинист Филипп Киркоров продолжает пытаться убедить своих недалеких фанатов в том, что он не делал себе пластические операции на ягодицах. Об этом он заявил в разговоре с одним из русских пропагандистских СМИ.

"Тимур [пластический хирург Тимур Хайдаров – Главред] мой инструктор по приседаниям, еде и всему остальному. Хорошая фигура – это всегда большой труд. Хотя моя попа – натуральная. Просто Тимурчик чуть подкорректировал то, что было когда-то в молодости, но благодаря бутербродам и газированным напиткам превратилось с годами не в то, что надо. Но руки мастера огранили мой алмаз и создали из него бриллиант", — пояснил стареющий Примадонн.

Напомним, ранее певец-путинист Филипп Киркоров решил кардинально изменить свою внешность. Фанат кровавого диктатора Путина полностью переделал свой торс. Первое фото Филиппа Киркорова после финального преображения появилось в Сети. По словам хирурга, команде удалось достичь идеального торса.

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Кроме того, ранее бывшая возлюбленная одиозного певца, павлина российской эстрады Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая развелась со своим официальным мужем.

Еще два года назад певица во всеуслышание сообщила о том, что ее второй брак с ресторатором Сергеем Абгаряном, подошел к концу. Стоцкая добавила, что расставание после 10 лет отношений далось пане не просто.

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