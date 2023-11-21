Без парика и фотошопа: фанатка показала настоящее лицо Пугачевой

Примадонна, назло недоброжелателям, цветет и пахнет, когда находится на максимальном расстоянии от страны-оккупанта.

https://stars.glavred.info/bez-parika-i-fotoshopa-fanatka-pokazala-nastoyashchee-lico-pugachevoy-10518649.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева сейчас - поклонники показали свежие фото Примадонны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

В конце октября Алла Пугачева вместе с семьей покинула Израиль, который сейчас воюет против террористов ХАМАС. Артистка осела на Кипре, где очень кстати в ее владении оказалась элитная недвижимость.

И как бы пропагандисты в стране на болотах не глумились над Примадонной, дескать после побега из рф ей приходится жить на чемоданах, про свой выбор она, похоже, ничуть не жалеет. На Кипре Алла Борисовна чувствует себя очень свободно.

К примеру, она без проблем соглашается на фото с поклонниками, которые находят ее даже в таком удаленном от ее неумытой родины уголке. Свежие снимки Пугачевой появились на одном из фан-аккаунтов артистки в Instagram.

видео дня

На фото Примадонна позирует с распущенными волосами и в черной блузке с белым орнаментом. На ее лице легкий макияж, она широко улыбается в камеру. Не обошлось и без излюбленного аксессуара Аллы Борисовны - массивных солнцезащитных очков, которые она по привычке носит на цепочке.

Алла Пугачева сейчас - поклонники показали свежие фото Примадонны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/borysovna1504

Ранее украинская ведущая и журналистка Наталья Мосейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.

Также росСМИ стали распускать слухи о том, что двойняшки Лиза и Гарри не являются детьми Галкина. Их отцом называют фаворита Аллы Пугачевой, которому она оказывала знаки внимания.

Другие новости про Аллу Пугачеву:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.