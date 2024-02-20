Без макияжа и фильтров: 74-летняя Вера Вонг явила миру свое настоящее лицо

Легенда мировой индустрии каким-то магическим образом сохраняет свою естественную привлекательность.

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Вера Вонг без макияжа - 74-летняя дизайнер показала настоящее лицо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/verawang

Уже более тридцати лет о свадебном платье или вечернем наряде от Веры Вонг мечтает каждая в мире модница. Новаторский подход дизайнерки, который сделал ее одним из топовых кутюрье в мире современной моды, является для Вонг стилем жизни.

74-летняя Вера нерегулярно посещает спортзал, любит вечеринки и может неделями есть фастфуд, однако выглядит она на миллион даже в пижаме и без макияжа.

Недавно на одной из ее страниц в социальных сетях появился снимок, который утер нос всем, кто хейтит Вонг за чрезмерный фотошоп, дескать невозможно выглядеть так свежо в таком элегантном возрасте. Однако и тут дизайнер удивила общественность.

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На фото Вера в милой пижаме с красными сердечками сидит на кровати одной из лондонских гостиниц и поедает традиционное британское блюдо фиш-энд-чипс - белая рыба в кляре и картофель фри. "Перекус поздней ночью. Фиш-энд-чипс в Лондоне... Всегда не хватает кетчупа!" - пишет дизайнер.

При этом в кадре Вера Вонг предстала абсолютно без макияжа. Хотя и на различные мероприятия кутюрье крайне редко делает яркий мэйкап. Ее обычный макияж ограничивается бровями и темными тенями на веках. Более тщательно она уделяет внимание ровному тону кожи и естественному контурингу без ярких акцентов.

Вера Вонг без макияжа - 74-летняя дизайнер показала настоящее лицо / instagram.com/verawanggang

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