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Без Брюса: жена больного Уиллиса закатила вечеринку с его бывшей

Анна Подгорная
17 мая 2023, 21:22 обновлено 17 мая, 21:22
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Эмма Хеминг и Деми Мур собрались отпраздновать первый День матери в новом составе.
Эмма Хеминг, Брюс Уиллис
Все женщины семьи Брюса Уиллиса отметили День матери вместе / instagram.com/emmahemingwillis

Жена актера Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг - часть настоящего женского племени, которое собралось вокруг Крепкого орешка. Теплые отношения поддерживают и Эмма, и его бывшая жена, актриса Деми Мур, и дети от обоих браков. Поэтому День матери в этом году получился особенным.

В честь праздника Хеминг организовала вечеринку, на которой без малого собралось 9 женщин клана Уиллис-Хеминг-Мур. На девичнике даже присутствовали мамы Эммы и Брюса - Зорина и Марлен, а также впервые на большом празднике - Луэтта, новорожденная внучка Уиллиса.

На женском празднике отсутствовал сам Брюс, благодаря которому эти прекрасные женщины в принципе смогли собраться вместе. "Это был очень особенный день для нашей семьи, ведь для Румер это был первый День матери, и мы просто в восторге от того, как девочек становится все больше чистом стиле Уиллис", - подписала снимок с памятного события Хемминг, которым она поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

В комментариях к фото поклонники Брюса Уиллиса и его пестрой, смешанной семьи в очередной раз выражают восхищение тем, как им удалось построить и сохранить очень близкие отношения между всеми ее членами.

Семья Брюса Уиллиса
Все женщины семьи Брюса Уиллиса отметили День матери вместе / instagram.com/emmahemingwillis

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