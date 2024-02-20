Бейонсе рассказала о неизлечимом заболевании

Даже у Бейонсе бывают плохие дни с волосами.
28-кратная обладательница Грэмми, певица, танцовщица и музыкальный продюсер Бейонсе поделилась личной информации о своем здоровье.
"С моими волосами связано много прекрасных воспоминаний. Отношения, которые у меня сложились с моими волосами, — это очень личное путешествие", — рассказала суперзвезда в новом интервью, пишет Page Six.
"От детства в салоне моей матери до того, как отец наносил масло на мою кожу головы для лечения псориаза — эти моменты были для меня священны", — продолжила она, впервые рассказав, что борется с этой болезнью.
Аутоиммунное заболевание приводит к перепроизводству новых клеток кожи в организме, что приводит к появлению чешуйчатых и зудящих пятен на коже головы, локтях, коленях и других частях тела.
Напомним, ранее она выложила ряд фотографий, где показала свой новый имидж и даже сфотографировалась вместе со своим мужем, рэппером Джей Зи.
Ранее также Бейонсе на своей странице в Instagram, рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.
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