Балерун Полунин уже набил Путина на теле, настало время лба.

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Скандальный Полунин нашел новую родину / Коллаж Главред, фото Instagram/poluninink

Кратко:

Зачем Полунин набил на лбу звезду Давида

Теперь у Полунина новые планы

Бывший уроженец Украины, артист, балерун, предатель Украины и путинский прихвостень Сергей Полунин, который недавно сообщил, что покидает террористическую Россию, нашел себе новую родину.

Теперь рядом с татуировкой террориста Путина, Полунин набил себе звезду Давида, которая символизирует еврейство. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Свою особенную любовь к еврейской нации, рыдающий и жалкий балерун пояснил тем, что таким образом он защищает "русских, Путина и евреев".

Полунин решил заняться созданием новой системы балета и постановкой ледовых шоу.

"Люблю свою жену, люблю своих детей, люблю вас всех", — признался именитый артист балета

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Напомним, ранее Главред писал о том, что танцор Сергей Полунин записал видео, в котором разрыдался из-за того, что его "родина" (Россия - авт.) вставила ему "нож в спину" и отменила его выступление на празднике-вакханалии, посвященному незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей Украины.

Ранее также стало известно о том, что любитель Путина собирается покинуть террористическую Россию и ищет новую родину.

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