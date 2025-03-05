Кратко:
- Зачем Полунин набил на лбу звезду Давида
- Теперь у Полунина новые планы
Бывший уроженец Украины, артист, балерун, предатель Украины и путинский прихвостень Сергей Полунин, который недавно сообщил, что покидает террористическую Россию, нашел себе новую родину.
Теперь рядом с татуировкой террориста Путина, Полунин набил себе звезду Давида, которая символизирует еврейство. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Свою особенную любовь к еврейской нации, рыдающий и жалкий балерун пояснил тем, что таким образом он защищает "русских, Путина и евреев".
Полунин решил заняться созданием новой системы балета и постановкой ледовых шоу.
"Люблю свою жену, люблю своих детей, люблю вас всех", — признался именитый артист балета
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Главред писал о том, что танцор Сергей Полунин записал видео, в котором разрыдался из-за того, что его "родина" (Россия - авт.) вставила ему "нож в спину" и отменила его выступление на празднике-вакханалии, посвященному незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей Украины.
Ранее также стало известно о том, что любитель Путина собирается покинуть террористическую Россию и ищет новую родину.
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