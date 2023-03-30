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Баффи не узнает: как выглядит Ангел, вампир из сериала "Баффи - истребительница вампиров", сейчас

30 марта 2023, 15:13
В конце девяностых в Дэвида Борианаза были влюблены все девчонки, мечтавшие однажды "исцелить" мрачного вампира с грустными глазами и ангельским лицом.
Дэвид Борианаз, Сара Мишель Геллар
Как Ангел Дэвид Борианаз выглядит сейчас / imdb.com

Американский актер Дэвид Борианаз в роли вампира с душой Ангела обошел по сексуальности даже Эдварда Каллена и Лестата де Лионкура (по версии читателей журнала Hello!). Оно и не удивительно, ведь в этом персонаже смешивались и безграничная жестокость и кротость невинного агнца.

Прекрасный ирландский юноша Лиам, повеса и бездельник, приглянулся вампирше Дарле, и она обратила его в себе подобного. Теперь его нарекли Ангелусом - прекрасным, как ангел, но смертоносным, как чума. Вместе с друзьями он терроризировал всю Европу, пока не убил цыганскую девушку. Табор решил отомстить вампиру, и вернул ему душу, а вместе с ней и воспоминания о всех его убийствах, и всю боль и страх, которые он причинил людям.

Раскаяние выжигало вновь обретенную душу вампира, который отныне стал Ангелом. В попытках найти смысл жизни, он решает искупить своих грехи путем помощи слабым. Тогда-то он обращает свой взор на Баффи Саммерс - школьницу, которой предстоит стать самой могущественной истребительницей вампиров.

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Между Баффи и Ангелом вспыхивают чувства, но вместе им быть не суждено. Тогда вампир исчезает из ее жизни в надежде, что однажды судьба смилуется над их любовью.

В 1997 году на экраны вышел культовый сериал "Баффи - истребительница вампиров". Красавчика-вампира со сложной судьбой и грустным взглядом, в которого по уши влюбляется главная героиня, сыграл молодой и неопытный актер Дэвид Борианаз. На пробы он пошел по совету жены, хотя до этого у него была лишь одна эпизодическая роль в ситкоме, и несколько незаметных - в кино.

Дэвид Борианаз, Сара Мишель Геллар
Дэвид Борианаз и Сара Мишель Геллар в роли Ангела и Баффи в сериале "Баффи - истребительница вампиров" / imdb.com

Однако Борианаз блестяще справился со своей ролью драматического персонажа, и значительно повысил рейтинги сериала. Более того - он настолько понравился зрителям, что режиссеры "Баффи" решили создать для него отдельный сериал, полностью посвященный Ангелу и его пути искупления своих грехов. Сериал "Ангел" продержался целых 5 сезонов (1999-2004), однако, несмотря на положительные отзывы зрителей, так и не был завершен - у режиссеров закончилось финансирование. Позже 6 заключительный сезон вышел в формате комикса.

Сериалы "Баффи - истребительница вампиров" и "Ангел" стали для Дэвида Борианаза настоящим прорывом - у него была целая армия поклонниц и мировое имя. Однако с кинематографом не сложилось - у актера есть лишь одна главная роль в кино ("День святого Валентина" 2001), и множество эпизодических.

Совершенно по-другому обстоят дела с сериалами. Тут Борианаз может похвастаться сразу двумя большими проектами: детективным сериалом "Кости" (2005-2017), где он играет одну из главных ролей - специального агента ФБР Сили Бута, и драматический сериал о работе "морских котиков" "Спецназ" (2017- н.в.). В нем Борианазу также досталась главная роль - Джейсона Хейса, командира отряда.

Трудно сказать, как сильно изменился Борианаз. Сейчас ему 53 года, но с момента его появления в "Баффи" он практически не исчезал с телеэкранов.

Дэвид Борианаз
Как Дэвид Борианаз выглядит сейчас / imdb.com

Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла и как сильно изменилась Люси Лоулесс, которая сыграла легендарную Зену - королеву воинов в одноименном сериале конца девяностых.

Хотя более неожиданное преображение произошло все же с Мелиссой Джоан Харт - из юной ведьмы Сабрины из сериала "Сабрина - маленькая ведьма" она превратилась в зрелую женщину, в которой все реже и реже узнают ту самую девушку с магией и очаровательным котом Салемом.

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