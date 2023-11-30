Арестович заявил, что без него Залужный не стал бы главнокомандующим ВСУ

Скандальный блогер и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович продолжает в хвастливом тоне говорить о своих прежних заслугах ‒ якобы на благо Украины. Теперь он утверждает, что, мол, вместе с заместителем руководителя ОП Романом Машовцем поспособствовал назначению на пост главкома ВСУ генерала Валерия Залужного.
"Многие скажут, что я кичусь. Рекомендовал (Залужного на должность главкома – Главред) – это мягко сказано. Интрига была при замене Хомчака (экс-главком ВСУ). У нас с Романом (Машовцем – Главред) очень болела душа. Мы провели интригу, по которой сериал бы снять", – подчеркнул Арестович.
Он также говорит, что именно Машовец сначала предлагал другого генерала на должность. Впрочем, его не выбрали, а якобы прислушались именно к советам Арестовича.
"За Залужного стоял я. Назначал, конечно, президент, но мы немного постарались", – сказал он.
Скандал с Арестовичем
2 июня во Львове произошел скандал с участием нардепа Натальи Пипы и молодого одессита, который пел российские песни. Парень обругал политика в ответ на просьбу не нарушать закон и прекратить петь русские песни. Также он заявил, что Одесса страдает от обстрелов больше Львова, и там все говорят на языке страны-агрессора.
В скандал вмешался бывший советник ОП. Алексей Арестович призвал "лечить" противников творчества Цоя. Арестович начал угрожать патриотически настроенным украинцам отправкой на лечение в "школу для дефективных подростков".
После этого Арестович написал в ГБР заявление на нардепа, которая во Львове скандалила из-за Цоя. ГБР должно было проверить, не было ли в действиях нардепа Пипы признаков разжигания межнациональной розни.
Недавно за экс-советника взялось и СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул на связи Арестовича с ФСБ. Он упомянул об активизации так называемых экспертов и "актеров-разведчиков" в продвижении на русском языке российской же повестки. Также он призвал украинцев проявить "высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не загрязниться продуктами российской информационной "жизнедеятельности".
Вскоре после этого Арестович покинул пределы Украины и публично сказал, что ему вероятно, "придется побыть оппозиционным политиком в изгнании и даже выборы проводить из-за границы".
Вас может заинтересовать:
- "РФ отчаянно будет атаковать": Арестович рассказал, сколько продлится война в Украине
- "Душить, не отпуская вообще": Арестович попал в громкий скандал по поводу женщин
- РФ ведет тайные переговоры по Украине: Арестович рассказал, чего хочет Путин