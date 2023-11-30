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Арестович заявил, что без него Залужный не стал бы главнокомандующим ВСУ

Дмитрий Видоменко
30 ноября 2023, 14:23
Теперь Алексей Арестович утверждает, что вместе с заместителем главы ОП Романом Машовцем составил протекцию при назначении генерала Залужного главкомом ВСУ.
Арестович, Залужный
Теперь Алексей Арестович утверждает, что поспособствовал назначению генерала Залужного главкомом ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандальный блогер и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович продолжает в хвастливом тоне говорить о своих прежних заслугах ‒ якобы на благо Украины. Теперь он утверждает, что, мол, вместе с заместителем руководителя ОП Романом Машовцем поспособствовал назначению на пост главкома ВСУ генерала Валерия Залужного.

"Многие скажут, что я кичусь. Рекомендовал (Залужного на должность главкома – Главред) – это мягко сказано. Интрига была при замене Хомчака (экс-главком ВСУ). У нас с Романом (Машовцем – Главред) очень болела душа. Мы провели интригу, по которой сериал бы снять", – подчеркнул Арестович.

Он также говорит, что именно Машовец сначала предлагал другого генерала на должность. Впрочем, его не выбрали, а якобы прислушались именно к советам Арестовича.

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"За Залужного стоял я. Назначал, конечно, президент, но мы немного постарались", – сказал он.

Скандал с Арестовичем

2 июня во Львове произошел скандал с участием нардепа Натальи Пипы и молодого одессита, который пел российские песни. Парень обругал политика в ответ на просьбу не нарушать закон и прекратить петь русские песни. Также он заявил, что Одесса страдает от обстрелов больше Львова, и там все говорят на языке страны-агрессора.

В скандал вмешался бывший советник ОП. Алексей Арестович призвал "лечить" противников творчества Цоя. Арестович начал угрожать патриотически настроенным украинцам отправкой на лечение в "школу для дефективных подростков".

После этого Арестович написал в ГБР заявление на нардепа, которая во Львове скандалила из-за Цоя. ГБР должно было проверить, не было ли в действиях нардепа Пипы признаков разжигания межнациональной розни.

Недавно за экс-советника взялось и СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул на связи Арестовича с ФСБ. Он упомянул об активизации так называемых экспертов и "актеров-разведчиков" в продвижении на русском языке российской же повестки. Также он призвал украинцев проявить "высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не загрязниться продуктами российской информационной "жизнедеятельности".

Вскоре после этого Арестович покинул пределы Украины и публично сказал, что ему вероятно, "придется побыть оппозиционным политиком в изгнании и даже выборы проводить из-за границы".

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Алексей Арестович новости шоу бизнеса Валерий Залужный
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