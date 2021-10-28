УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Анна Седокова в леопардовом платье поманила соблазнительными изгибами и ушла в отрыв

28 октября 2021, 18:31
Прослушать новость
Остановить

Глубокое декольте и бокал вина - так отдыхает артистка.

Анна Седокова постит "пьяные" фотки в леопардовом платье / instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками, как борется с хандрой. Оказалось, для этого певице необходимо лишь сексуальное платье и бокал вина.

Седокова запостила серию сторис, на которых сообщает, что ей очень не хватает дофамина (гормон удовольствия, любви и привязанности - прим. редактора).

"Ну и странный день сегодня. Не знаю, как у тебя, но у меня да. Хочется немного дофамина, а не вот это вот все. Хочется смотреть сериалы в доме из Санта-Барбары. А я себе запланировала 101 дело. И их нужно сделать. И они не в Санта-Барбаре", - поделилась с подписчиками певица.

Затем последовало крайне откровенное фото. На нем Седокова прислонилась ягодицами к стене, эротично изогнув спину. Одета артистка в леопардовое платье с глубоким декольте и высоким разрезом. В одной руке она держит бокал красного вина, а другой делает селфи. Кадр получился достаточно размытым, что указывает на возможное алкогольное опьянение певицы.

Не менее странным кажется и подпись к фото: "Ну как ты там? Чем занимаешься? Фотография ни на что не намекает. Кстати, из какого ты города? Я вот точно не могу уже ответить на этот вопрос".

Реклама
Анна Седокова забыла, из какого она города / instagram.com/annasedokova

Очевидно за дофаминами Седокова обратилась к красивой одежде и алкоголю.

Читайте такжеАнна Седокова показала поклонникам, как выглядит на самом деле

Ранее Анна Седокова без белья делала селфи в людном месте.

viber
шоу-бизнес Анна Седокова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Анна Седокова в леопардовом платье поманила соблазнительными изгибами и ушла в отрыв». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной романГороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочностьЛунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужноДень Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужно Страшное ДТП в Харькове: что известно о виновнике аварииСтрашное ДТП в Харькове: что известно о виновнике аварии В Украину из РФ завезли "ядовитую" гречку: что нашли в крупеВ Украину из РФ завезли "ядовитую" гречку: что нашли в крупе

Последние новости

19:08

Украина продаст Молдове сотни тысяч кубометров газа

18:49

Роналду станет отцом близнецов: невероятное фото с невестой футболиста Видео

18:38

30% новых признаков: медики назвали симптомы коронавируса

18:32

Байрактари - это выход ведения войны на совершенно другой уровень мнение

18:31

Анна Седокова в леопардовом платье поманила соблазнительными изгибами и ушла в отрыв

Реклама
18:30

Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение Видео

18:22

Возвращение Донбасса в Украину "военным путем": в России разразились угрозой в адрес Киева

18:03

Приметы на 29 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:58

Кафе, рестораны и транспорт под запретом, но не для всех: Киев официально в красной зоне с 1 ноября Видео

17:32

В Хмельницкой области осужденный скрылся из колонии и жестоко изнасиловал 12-летнюю девочку Видео

17:07

Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное

16:33

Пенсии в Украине повысят 12 раз: в Минсоцполитики рассказали кому и когда

16:17

"В больницу попадают в состоянии бешеной интоксикации": инфекционист о ситуации с COVID в Украине Видео

16:14

Украшение дома на Хэллоуин 2021: оригинальные идеи декора

16:01

Транспорт и кафе – только с ПЦР-тестом или прививкой: Кличко объявил о жестком карантине в Киеве Видео

15:59

Врач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ"

15:53

"Никакого бесплодия не будет": главный санврач Украины разнес популярный миф о вакцинах от COVID-19

15:29

Киев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку Видео

15:24

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

15:13

"Уже все решено": Усик готовится к завершению карьеры

Реклама
15:00

Экватор президента Зеленского: результаты теста для постмайданной Украины мнение

14:58

Самая вкусная лазанья из лаваша: восхитительный рецепт за 15 минут Видео

14:56

"Продолжение следует": Сериал Моя улюблена Страшко продлили на второй сезон Видео

14:43

Купил прививку – остался без COVID-сертификата: в Кабмине разберутся с махинациями по вакцинации Видео

14:40

Министра финансов и его зама обвинили в лоббировании интересов "Киевгорстроя" - СМИ

14:36

Катастрофическая нехватка кислорода в больницах: в Верховной раде подозревают диверсию

14:36

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

13:59

В Минсоцполитики рассказали, что нужно срочно делать украинцам с долгами по коммуналке

13:53

"Какие могут быть претензии?": Повалий пожаловалась на травлю в Украине

13:51

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

13:47

Мечтает о встрече с семьей донора: во Львове выписали пациента, которому пересадили легкие Видео

13:33

Арахамия перепутал Сковороду с Ди Каприо и стал героем курьезных мемов и фотожаб Видео

13:24

"Без кислорода Ваша мама умрет через два часа": в Сети рассказали о кризисе с кислородом в больнице

13:11

Хюррем примерила латекс: звезда Великолепного века подразнила фанатов соблазнительным образом

12:44

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку

12:36

Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

12:16

Украина может получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2" Видео

12:15

Горит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблема

11:44

"Королева Ольга": украинская девушка Бонда Ольга Куриленко показала шикарное тело на отдыхе в Дубае

11:26

ДТП в Харькове: 16-летнего водителя Инфинити отправили в СИЗО на 60 суток

Реклама
11:25

В Украине новый рекорд по вакцинации: сколько именно прививок и какими вакцинами

11:13

"Вы не на российском канале": Савченко поругалась со "слугой" из-за фейкового COVID-сертификата Видео

10:43

"Люди не верят статистике": эксперт заявила, что в Украине смертей от COVID-19 намного больше

10:42

Декабрьское повышение пенсий: кто получит не меньше 2,6 тысячи гривен

10:20

Тариф на доставку газа рискует серьезно вырасти: в Минэнерго назвали причину

10:11

Как правильно хранить молоко, чтобы увеличить срок его годности

10:01

Реанимации загружены на 300%, все чаще умирают молодые люди - инфекционист Михаил Ричняк

09:53

Крым – это Украина: Apple исправила в своем приложении карту с "российским" полуостровом Видео

09:52

Тысячи протоколов и 17-тысячные штрафы: украинцев массово наказывают за нарушение карантина Видео

09:30

Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять