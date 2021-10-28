Анна Седокова в леопардовом платье поманила соблазнительными изгибами и ушла в отрыв

Анна Седокова постит "пьяные" фотки в леопардовом платье / instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками, как борется с хандрой. Оказалось, для этого певице необходимо лишь сексуальное платье и бокал вина.

Седокова запостила серию сторис, на которых сообщает, что ей очень не хватает дофамина (гормон удовольствия, любви и привязанности - прим. редактора).

"Ну и странный день сегодня. Не знаю, как у тебя, но у меня да. Хочется немного дофамина, а не вот это вот все. Хочется смотреть сериалы в доме из Санта-Барбары. А я себе запланировала 101 дело. И их нужно сделать. И они не в Санта-Барбаре", - поделилась с подписчиками певица.

Затем последовало крайне откровенное фото. На нем Седокова прислонилась ягодицами к стене, эротично изогнув спину. Одета артистка в леопардовое платье с глубоким декольте и высоким разрезом. В одной руке она держит бокал красного вина, а другой делает селфи. Кадр получился достаточно размытым, что указывает на возможное алкогольное опьянение певицы.

Не менее странным кажется и подпись к фото: "Ну как ты там? Чем занимаешься? Фотография ни на что не намекает. Кстати, из какого ты города? Я вот точно не могу уже ответить на этот вопрос".

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Анна Седокова забыла, из какого она города / instagram.com/annasedokova

Очевидно за дофаминами Седокова обратилась к красивой одежде и алкоголю.

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Ранее Анна Седокова без белья делала селфи в людном месте.