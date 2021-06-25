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Анна Седокова без лифчика похвасталась пикантным селфи на публике

25 июня 2021, 07:05

Певица Анна Седокова призвала поклонниц присоединиться к ней.

Анна Седокова
Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

Певица Анна Седокова, которая недавно приезжала в Украину после премьері своего нового ЕР, показала фигуру с минимум одежды перед зеркалом и пожаловалась на то, что набрала лишний вес.

Анна Седокова в Instagram позировала в мини и в облегающем боди на публике.

Девушка не стесняясь сняла себя в зеркальном лифте, продемонстрировав таким образом фигуру в отражениях под разными ракурсами. Хоть Седокова и призналась, что набрала вес, ее поклонники завалили ее комплиментами.

Тем не менее, Седокова предложила подписчицам вместе начать марафон похудения.

"Приветики! Худеем вместе? Я и мои уже плюс 4,5 приветствуют тебя в этом дне. Просто захотелось как в старые времена выложить фото из лифта.) Как вы поняли у меня после Греции плюс 6 кг. Единственное успокаивает, что я знаю как это изменить. У меня сегодня утром было 66,5 кг. А 2 дня назад 68,5 кг", - призналась певица.

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Также она расписала многобещающий план похудения и предложила другим поделиться своими историями о борьбе с целлюлитом.

Анна Седокова
Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

"По вам Анечка совсем не видно) вы такая худенькая", "Какая красивая", "Я всегда в форме - 49 лет!! И короткие шорты и короткий топ. После родов приходила в форму, давно...", "Привет. Во мне лишних кг больше, но никак не хотят уходить. Может не тот настрой", "2 беременности дали свои плоды)))", "Добрый день,мне помогает полностью исключить сладкое и много любви", - пишут ее подписчицы.

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