Анна Богдан поделилась рецептом своего похудения и рассказала о нем своим подписчикам.
Победительница последнего сезона "Холостяк" и экс-девушка Михаила Заливако Анна Богдан сильно похудела и показала результат на своей странице в Instagram.
Анна Богдан также поделилась секретом, как ей удалось сбросить вес.
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"Уже больше недели вы спрашиваете у меня, как я похудела. Я не старалась похудеть, я только исключила из своего рациона все сладкое", - написала она.
Напомним, ранее Михаил Заливако раскрыл причину, по которой его пара с Анной Богдан распалась.
В шутливой форме мужчина описал, а точнее показал свой идеал женщины. Если принимать его слова всерьез, то Богдан и правда была далека от его представлений о красоте и изысканности партнерши.
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Автор: Алена Кюпели