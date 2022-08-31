Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk/

Победительница последнего сезона "Холостяк" и экс-девушка Михаила Заливако Анна Богдан сильно похудела и показала результат на своей странице в Instagram.

Анна Богдан также поделилась секретом, как ей удалось сбросить вес.

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"Уже больше недели вы спрашиваете у меня, как я похудела. Я не старалась похудеть, я только исключила из своего рациона все сладкое", - написала она.

Напомним, ранее Михаил Заливако раскрыл причину, по которой его пара с Анной Богдан распалась.

В шутливой форме мужчина описал, а точнее показал свой идеал женщины. Если принимать его слова всерьез, то Богдан и правда была далека от его представлений о красоте и изысканности партнерши.

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