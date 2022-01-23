Анита Луценко показала редкие кадры с возлюбленным

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty/

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко долго не показывала публике своего возлюбленного. Однако теперь в своем Instagram она поделилась редкими кадрами, на которых позировала вместе с второй половинкой - Александром.

Луценко предстала в его объятиях и поцелуях на живописном фоне моря.

Поклонники были в восхищении от черно-белых фото.

Читайте также"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировкиКак известно, Анита встречается с Александром более семи лет. Но пара не зарегистрировала свои отношения официально.

Реклама

Напомним, ранее звезда Сватов Анна Кошмал очаровала фото с мужем и сыном.

Также ранее фронтмент группы ТИК Виктор Бронюк похвастался голым торсом после 30-килограмового похудения. Певец вместе с семьей отдыхает в Майями

Читайте также: