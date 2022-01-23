Анита Луценко показала редкие кадры с возлюбленным

Звезда устроила романтичную фотосессию.
Украинская фитнес-тренер Анита Луценко долго не показывала публике своего возлюбленного. Однако теперь в своем Instagram она поделилась редкими кадрами, на которых позировала вместе с второй половинкой - Александром.
Луценко предстала в его объятиях и поцелуях на живописном фоне моря.
Поклонники были в восхищении от черно-белых фото.
Читайте также"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировкиКак известно, Анита встречается с Александром более семи лет. Но пара не зарегистрировала свои отношения официально.
Напомним, ранее звезда Сватов Анна Кошмал очаровала фото с мужем и сыном.
Также ранее фронтмент группы ТИК Виктор Бронюк похвастался голым торсом после 30-килограмового похудения. Певец вместе с семьей отдыхает в Майями
Читайте также:
- У известной украинской певицы случился выкидыш
- После уменьшения груди: российская певица ошеломила фото в купальнике широко раздвинув ноги
- Звезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимацию
- Cын Ротару показал шикарный коттедж матери
- Ирина Билык показала свою шикарную квартиру в Одессе с видом на Черное море
- Солистка KAZKA ошеломила результатами похудения: сколько сбросила звезда
- Ирина Билык показала отца своего сына - фото
- Умер звезда фильмов Узник замка Иф и Ранетки