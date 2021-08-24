Ани Лорак поздравила Украину с Днем независимости после участия в Новой волне в Сочи

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак, которая 7 лет живет и работает в России, решила опубликовать поздравления с 30-летием независимости Украины, пока поет в России.

Ани Лорак, которая с 19 августа выступала на Новой Волне в Сочи в России, 24 августа опубликовала фото в венке, поздравив таким образом с 30-летием Дня независимости.

"З днем народження, Україно", - написала она.

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Поклонники по-разному отреагировали на такую выходку - от восторженных ответов до критики с нецензурными оскорблениями.

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"Но вы в России", "Самая красивая девушка", "Какая вы красивая божечки..", "Happy Independence Day Ukraine", "Їдь, тварина, назад в Московію. Патріотка ***", "З Днем Незалежності Україно 30років! Процвітання!", - пишут у нее в комментариях.

Напомним, что Ани Лорак 16 августа выступила в Одессе с сольным концертом. Это ее первый настоящий сольный концерт после того, как она уехала в Россию.

Летом 2021 года Лорак приехала в Киев, и заявила, что записывает песню на украинском языке, и намекнула на альбом.

С 2017 года Лорак начала тайно летать в Украину для "частных" выступлений и корпоративов.

В 2016 году Лорак и Повалий спели на 23 февраля для российских действующих солдат.

С 2014 года пыталась гастролировать и в России и в Украине, но в Украине начали срывать ее концерты, а в России внесли в "черный список".