Андрей Джеджула признался, как общается с Сантой Димопулос: "С умом, с желанием"

Бывшие супруги продолжают поддерживать отношения.

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Андрей Джеджула раскрыл подробности общения с Сантой Димопулос / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos, instagram.com/djedjula

Кратко:

Общий сын Димопулос и Джеджулы переехал жить к отцу в Украину

Ведущий рассказал, как теперь складываются его отношения с бывшей партнершей

Санта Димопулос и Андрей Джеджула находились в фактическом браке с 2007 по 2010 год. В 2008 году у них родился сын Даниэль.

До недавних пор мальчик жил с мамой за границей. Однако в 15 лет он принял решение вернуться с Украину и сейчас его воспитывает отец.

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Джеджула старается оставаться демократичным в воспитании сына-подростка, но не забывает о строгости. При этом важные моменты в жизни Даниэля он все же согласовывает с Димопулос. На этом и основывается его общение с бывшей возлюбленной.

Отношения с Сантой шоумен охарактеризовал в интервью для Фокуса, как "информативные". "Мы заботимся и советуемся по поводу тех или иных моментов относительно Даниэля. То есть это такие отношения, которые должны быть у родителей, которые давно не живут вместе и когда у каждого своя жизнь. Главное, что нас связывает, – это общий ребенок, которым надо заниматься. С умом, с желанием не портить отношения, а наоборот – улучшать. Все в интересах ребенка. Сейчас отношения достаточно конструктивные и связаны исключительно с воспитанием ребенка", - рассказал Андрей Джеджула.

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Кто такой Андрей Джеджула? Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.

Чем прославилась Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

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