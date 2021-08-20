Андре Тан с командой начал инициативу помощи детям с особыми потребностями и инвалидностью

Андре Тан и Елена Кравец / пресс-служба

В рамках всеукраинских праздничных мероприятий ко Дню Независимости, команда популярного бренда во главе с дизайнером Андре Таном, привлекает внимание общества к детям, с особыми потребностями: синдромом Дауна, спектром аутизма, задержкой речи и детям с инвалидностью.

Как сообщили Главреду у Андре Тана, они с членами инициативы решили обратить внимание на то, что семьи, в которых есть дети с особыми потребностями, требуют поддержки государства и общества. Не промедления, а должного отношения к себе, внимания и материальной помощи.

"Сегодня, я вместе со своей командой хочу поддержать детей с особыми потребностями: спектром аутизма, синдром Дауна и расстройством психического состояния, привлечь внимание общества к особому таланту этих детей. Наш главный месседж - важность принятия обществом людей с инвалидностью. Это не о жалости или сочувствия, а о понимании их потребностей и особенностей, равноправие, безбарьерность в образовании, работе, свободе передвижения, досуге", - объяснил Андре Тан.

Компания ANDRE ТAN начала социальную инициативу помощи детям с инвалидностью. Компания, законодатель моды в Украине, поддержала львовскую общественную организацию - "Солнечная Мастерская", где занимаются рисованием дети с особыми потребностями, и надеется, что мода помогать детям, станет трендом вне времени.

Андре Тан Наталья Могилевская и Жан Беленюк / пресс-служба

Уникальная методика арт-терапии, к слову признана в Англии и США - основной инструмент основательниц мастерской. Ольга Саникович, художница по специальности и психолог Ольга Германович, спасают и облегчают эмоциональное состояние детей своим профессиональным вниманием к ним.

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Дизайнер Андре Тан рассмотрел рисунки воспитанников мастерской и перенес их на одежду бренда Andre Tan - футболки и худи. Такая капсульная коллекция уже в продаже. Деньги от продажи одежды будут переданы Солнечной мастерской, на аренду более просторного помещения, чтобы помочь большему количеству детей с особыми потребностями а также закупку бумаги, красок, холстов, кисточек.

Андре Тан и Ольга Полякова / пресс-служба

"Хочу, чтобы мы не игнорировали проблему, не оставляли семьи, где дети с особенными потребностями без внимания, в одиночку, а протянули руку помощи и уделили внимание этому вопросу", - отмечает Андре Тан.

К социальной инициативе помощи детям с особыми потребностями присоединился fashion-портал о светской жизни JetSetter.ua, селебрити и лидеры общественного мнения - Оля Полякова, Елена Кравец, Наталья Могилевская, Анна Ризатдинова, Валерия Гузема, Жан Беленюк.

Они также сфотографировались с маленькими художниками Солнечной мастерской.