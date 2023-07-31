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Американская певица швырнула в фанатку микрофон во время концерта

Алена Кюпели
31 июля 2023, 12:07 обновлено 31 июля, 12:11
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Певица Cardi B сильно разозлилась на зрителя, который позволил себе облить ее во время концерта.
Карди Би и ее темперамент
Карди Би и ее темперамент / Коллаж Главред, Фото-скриншот Instagram/iamcardib

Американская хип-хоп певица Cardi B швырнула свой микрофон в зрителя концерта, который облил ее водой из пластикового стакана, во время выступления певицы в Лас-Вегасе в субботу.

По информации Page Sıx, в вирусном видео, которое появилось в TikTok, можно было увидеть, как фанатка выплескивает белую жидкость прямо в рэпера, когда она пела свой хит "Bodak Yellow" в Drai’s Beachclub.

Заметно шокированная Карди, настоящее имя которой Белкалис Марленис Альмансар, мгновенно отреагировала, бросив свой микрофон в непослушного зрителя.

видео дня

Из кадра неясно, действительно ли исполнительница попала в посетителя.

Тем не менее, видео показывает, что Карди также выкрикивает какие-то неразборчивые слова в адрес человека, когда охрана налетает, чтобы сопроводить зрителя с мероприятия.

На видео - Cardi B и ее нрав:

Cardi B не потерпела хамства в свой адрес
Cardi B не потерпела хамства в свой адрес / Скриншот видео
@identitymageg

A fan threw a drink at her onstage, and she returned the favor.

♬ original sound - Identity Mag

Напомним, ранее американский репер ASAP Rocky попал в огромный скандал - из-за публичной демонстрации российской военной символики его захейтили поклонники, которые осуждают страну-агрессора. Фото с кулоном в виде буквы Z, составленной из бриллиантовых танков, очень быстро исчезло со страницы музыканта, но благосклонность фанатов вернуть не так-то просто.

Главред также писал о том, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая слвится своей молодой красотой, попала в скандал. По информации издания TMZ, певица приехала на тренировку, но с ней произошел неприятный инцидент. Джей Ло попыталась попасть в Студию Метода Трейси Андерсон в Студио-Сити для тренировки, но ее ключ-карта не сработала.

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