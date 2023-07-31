Американская певица швырнула в фанатку микрофон во время концерта

Певица Cardi B сильно разозлилась на зрителя, который позволил себе облить ее во время концерта.

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Карди Би и ее темперамент / Коллаж Главред, Фото-скриншот Instagram/iamcardib

Американская хип-хоп певица Cardi B швырнула свой микрофон в зрителя концерта, который облил ее водой из пластикового стакана, во время выступления певицы в Лас-Вегасе в субботу.

По информации Page Sıx, в вирусном видео, которое появилось в TikTok, можно было увидеть, как фанатка выплескивает белую жидкость прямо в рэпера, когда она пела свой хит "Bodak Yellow" в Drai’s Beachclub.

Заметно шокированная Карди, настоящее имя которой Белкалис Марленис Альмансар, мгновенно отреагировала, бросив свой микрофон в непослушного зрителя.

видео дня

Из кадра неясно, действительно ли исполнительница попала в посетителя.

Тем не менее, видео показывает, что Карди также выкрикивает какие-то неразборчивые слова в адрес человека, когда охрана налетает, чтобы сопроводить зрителя с мероприятия.

На видео - Cardi B и ее нрав:

Cardi B не потерпела хамства в свой адрес / Скриншот видео

@identitymageg A fan threw a drink at her onstage, and she returned the favor. ♬ original sound - Identity Mag

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