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"Америка нам не враг": Кучера отказался порвать паспорт США в эфире шоу

Алена Кюпели
19 июня 2023, 13:14 обновлено 19 июня, 13:18
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Скандальный актер на публике оказался не таким уж радикальным.
Кучера
Кучера / скриншот

Российский актер-путинист Оскар Кучера, который открыто выступает за войну и нападение террористической России на Украину, отказался рвать американский паспорт своего ребенка, отметив, что "Америка им не враг".

Так Кучера пытается усидеть на двух стульях в программе больного и маразматичного пропагандиста Бориса Корчевникова.

Кучера стал сразу же говорить, что он не станет рвать паспорт, ведь это "популизм". А потом и вовсе выдал фразу о том, что "Америка России не враг".

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"Правительство Америки, которое на сегодняшний день восседает на троне американском, - враг. Давайте не путать", - говорит Кучера. На что практически глухой Корчевников говорит, что не отделяет американский паспорт от американского правительства.

Раскрасневшийся и застигнутый врасплох Кучера перешел на философские умозаключения, ловко уходя от темы про паспорт. По его словам, главное оставаться хорошим человеком, а мол, паспорт - это просто бумажка, которую кто-то когда-то придумал. Тем не менее, Кучера так и не порвал "американскую бумажку".

Напомним, ранее российский актер-путинист Оскар Кучера оскандалился своим интервью, в котором он объяснил, почему поддерживает войну против Украины. Теперь он решил оскорбить звезд, которые уехали из РФ из-за диктаторской политики Путина и кровавой войны против Украины.

Скандально известный своей поддержкой преступлений путинского режима актер и депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Певцов, на фоне отсутствия нормального кинематографического продукта из-за санкций и нападения на Украину, прокомментировал единственную кино-новинку российского производства - фильм "Чебурашка".

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